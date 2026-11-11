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羅大佑未生育言論 蕭美琴：女性生育自主權應受尊重

記者葉德正／新北即時報導
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台副總統蕭美琴。圖／台總統府Flicker相簿
台副總統蕭美琴。圖／台總統府Flicker相簿

AI摘要

文章摘要整理：

蕭美琴回應羅大佑質疑女性婚育狀況，強調女性的身體與生育自主權應被尊重，政府也會持續完善托育與育兒政策。

資深音樂人羅大佑日前點名蔡英文、蕭美琴、陳菊等人的婚育狀況，質疑她們不如育有子女的人關心下一代。台副總統蕭美琴今天陪同新北市長候選人蘇巧慧到深坑受訪表示，自己從小聽羅大佑的音樂，過去一直覺得他的歌曲陽光、具有激勵人心的力量，對羅大佑有這樣的想法感到訝異。她從政的初衷就是希望讓下一代更好、讓台灣更好，女性身體與生育自主權是婦女權利的重要一環，政府除了保障女性自由選擇的權利，也應對願意生育的女性提供更多照顧，打造溫暖、適合育兒的環境。

蕭美琴表示，從全世界女性運動的發展來看，女性的身體自主權與生育自主權，一直是婦女權利當中非常重要的一步。對台灣而言，除了長期以來保障女性自由選擇的權利，也希望對於願意生育、能夠生育的女性，提供更多支持與照顧，包含各項育兒政策。

她提到，總統賴清德也特別親自召開記者會，針對托育、育兒政策及人口對策提出許多看法與主張，希望讓台灣成為一個溫暖、適合育兒的環境。

蕭美琴強調，政府希望營造友善生育環境，但同時也應尊重每一位女性的選擇，讓女性無論做出什麼決定，都能獲得應有的尊重，大家一起努力，打造更美好的台灣，守護台灣，也守護每個人自由選擇的機會。

精華 FAQ

  • 她表示對羅大佑的說法感到訝異，並強調女性是否生育屬於個人自主選擇，外界不應以婚育狀況評斷一個人是否關心下一代。

  • 她指出，女性的身體自主權與生育自主權，是全球女性運動發展中非常重要的一步，也是婦女權利不可或缺的核心部分，應獲得充分尊重。

  • 她說政府會在保障女性自由選擇的同時，提供願意生育者更多支持，包含托育、育兒與人口對策，讓台灣成為溫暖且適合育兒的環境。

蔡英文 陳菊

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