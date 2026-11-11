義大利300間學校收炸彈恐嚇信 大葉大學校友帳號疑遭盜用

義大利多家媒體報導指出，包含羅馬在內的義大利全國至少300所學校，今天上午約9時50分收到大規模炸彈威脅電子郵件，發信網域指向台灣的大葉大學。示意圖。 (路透)

AI摘要 文章摘要整理： 義大利全國至少300所學校收到炸彈威脅郵件，發信網域疑來自大葉大學；校方已停權疑遭盜用帳號，警方則認為威脅可信度偏低並展開調查。

義大利 多家媒體報導指出，包含羅馬在內的義大利全國至少300所學校，今天上午約9時50分收到大規模炸彈威脅電子郵件，發信網域指向台灣的大葉大學。校方表示，經初步查核，發現一個校友的電子郵件帳號有大量寄信情形，疑似遭盜用或不當利用。

義大利警方初步評估該威脅的可信度極低，但基於預防原則，已緊急疏散各校師生並進行安全清查。

據報導，信件主旨與內文充滿激進的死亡威脅，聲稱要在校園內引爆炸彈，甚至宣稱在義大利總理梅洛尼 （Giorgia Meloni）的座車下放置了爆裂物。

據義大利媒體報導，這批恐嚇信是從一個屬於台灣「大葉大學」（Dayeh University）網域的電子郵件地址寄出；寄件人名稱「劉芳君」。

義大利警方與資安專家指出，光憑網域並不能認定發信者身在台灣。調查人員目前高度懷疑這是駭客 利用資安漏洞盜用學校伺服器或偽造發信位址（Spoofing）所進行的跳板攻擊。

大葉大學表示，經初步查核，發現一個已畢業校友的電子郵件帳號有大量寄信情形，疑似遭盜用或不當利用。校方已立即將該帳號停權，並啟動後續調查，目前尚無法確認事件發生原因及實際發信來源。