國民黨團：拒以國安之名恐嚇人民 誓作高金素梅最強後盾

高檢署日前依違反國安法、貪汙收賄等罪起訴無黨籍立委高金素梅(左)、辦公室主任張俊傑、陳智葟及助理林怡君4人。(本報系資料照)

AI摘要 文章摘要整理： 國民黨團聲援遭高檢署起訴的高金素梅，痛批民進黨將國安工具化並動員司法與輿論打壓在野監督，呼籲民眾共同捍衛民主自由。

無黨籍立委高金素梅 日前遭高檢署依國安相關罪嫌起訴，國民黨立院黨團今表示，將與高金素梅並肩作戰，當民進黨 政府將「國家安全」無限上綱，當作剷除異己的遮羞布時，司法檢調東廠正用冰冷的法律製造寒蟬效應 ，逼迫所有監督政府的聲音噤聲。

國民黨團表示，看著高金素梅為這塊土地無私奉獻的堅定信念，如今竟遭受民進黨扣上「國安」大帽與司法追殺，黨團感到無比沉痛，卻也更加堅定與高金素梅站在一起捍衛民主的決心。今天民進黨司法東廠的這份起訴書，是台灣自解嚴以來，民主法治最黑暗，也最悲哀的分水嶺。

國民黨團指出，台灣的自由民主，是無數人努力爭取而來的珍貴資產，絕不是讓民進黨當權者用來恐嚇人民的專制武器。高金素梅曾語重心長地告誡執政黨，「台灣正站在民主懸崖邊」，切莫步上歷史獨裁者的後塵。令人毛骨悚然的是，這句諍言竟一語成讖，印證了當朝政府倒行逆施的作為。

國民黨團提到，回顧高金素梅24年來的從政歷程，哪一步不是走在與人民、與弱勢群體站在一起的道路上？她反對天價軍購，是因為不忍看見子孫背負巨債、民生預算遭到排擠；她堅持原住民族史觀、反對美化日本殖民統治，是為了找回原住民族失去的土地正義與歷史尊嚴。這些出於良知與信念的問政主張，何錯之有？如今竟被羅織為「妨害國家安全」的罪證，這不僅是對民主的踐踏，更是對台灣人智慧的嚴重侮辱。

國民黨團說，更令人不齒的是，案件起訴不過短短數日，法院甚至尚未開庭，特定媒體與側翼便已鋪天蓋地展開「未審先判」的輿論攻擊。這一條龍式的抹黑操作，徹底暴露出這根本是一場由政治力強力介入的選舉算計。執政黨無力解決施政無能的危機，便企圖透過抹黑在野黨立委來轉移焦點，用司法的刀刃撕裂台灣社會的信任。

國民黨團告訴高金素梅：「妳絕不孤單！政治的算計或許能羅織莫須有的罪名，執政的傲慢或許能動員國家機器進行迫害，但絕對摧毀不了為民發聲、與原住民族同在的堅定信念。」黨團呼籲全國熱愛民主、追求公平正義的人民，看清執政黨濫權的真面目，今天能用國安大帽恐嚇在野黨立委，明天就能剝奪你我的言論自由。

國民黨團指出，將與高金素梅並肩作戰，用最堅定的信念，對抗這場以國安為名的政治迫害。黑暗或許暫時籠罩，但強大的民意終將反撲，還給全台2300萬民眾一個乾淨、公義的民主台灣。