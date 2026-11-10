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清大校長上任3天「赴美遴選」高為元爭議 將校內意見普查

記者王駿杰／新竹即時報導
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清大校長高為元赴美覓職爭議持續延燒。(本報資料照片)
清大校長高為元赴美覓職爭議持續延燒。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

清大校長高為元上任後赴美參與校長遴選惹議，校務會議昨決議擱置原提案，改對全校約2萬名教職員生進行普查。

台灣清華大學校長高為元赴美國覓職爭議持續延燒，清大昨加開校務會議，會中決議擱置校務監督委員會提出的校內意見調查案，並通過排除校友，僅針對全校2萬名教職員生進行意見普查，調查高的行為是否傷害校譽、是否對校務有負面影響。不過，全校普查何時進行、何時公布結果等，會中無具體討論。

事情緣由高為元2025年3月獲通過續任清大校長，第二任期自2026年5月1日開始。然而，上任僅3天（5月4日至5日）便被爆出赴美國參與夏威夷大學馬諾阿分校（University of Hawaii at Mānoa）校長遴選。

清大今年10月20日舉行校務會議流會，昨時加開會議。校監會提案針對清大校友、教授、職員與學生等，進行意見調查，經三小時討論後，有校務代表提案後，經不記名表決擱置校監會提案。

會中隨後又有代表提案，將校監會的意見調查案，修正為排除校友的全校普查案，針對清大約2萬名教職員生進行意見調查，將詢問兩道題目，釐清高為元案的衝擊與影響。

據了解，第一題為「校長高為元參與夏威夷大學馬諾阿分校校長遴選一事，對清華大學校譽有所傷害」、第二題為「校長參與夏威夷大學馬諾阿分校校長遴選一事，對校務發展有負面影響」，受訪者可勾選非常不同意、不同意、沒意見、同意、非常同意等選項。

有校務代表認為，高為元事件恐如八點檔連續劇般拖延下去。

精華 FAQ

  • 因他在獲續任後、第二任期尚未正式開始前，上任僅3天就赴美參與夏威夷大學馬諾阿分校校長遴選，外界質疑此舉是否影響清大校譽與校務運作。

  • 會中先以不記名表決擱置校監會提出的意見調查案，之後再通過修正版本，改為排除校友，針對全校約2萬名教職員生進行意見普查。

  • 普查預計聚焦兩題，分別是高為元參與夏威夷大學校長遴選是否傷害清華大學校譽，以及是否對校務發展造成負面影響，供教職員生表達看法。

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