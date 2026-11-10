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FBI調查黃仁勳婚外情⋯今日5件事

助美查黃樂？卓榮泰：無法回答 不能說有或沒有

本報記者／台北即時報導
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行政院長卓榮泰（中）在立法院進行施政報告並備質詢。（記者季相儒／攝影）
行政院長卓榮泰（中）在立法院進行施政報告並備質詢。（記者季相儒／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

卓榮泰在立院表示，美方與台灣都在釐清黃樂案，對AIT是否要求協助調查則不願正面回應，強調將以既有資料佐證。

輝達(Nvidia，又譯英偉達)執行長黃仁勳與黃樂爆出婚外情是否涉及間諜案，台行政院長卓榮泰10日表示，美方正在調查，台灣也在了解，會用過去掌握的資料跟數據做佐證。至於美國在台協會(AIT)是否要求台協助調查？卓榮泰說：「這個我沒有辦法回答，不能說有或沒有。」

卓榮泰今赴立法院進行施政報告並備質詢。國民黨立委賴士葆在質詢時追問「黃樂」的身分、來台次數，卓榮泰指出，入出境資料都有，但無法告知次數，僅說「最少一次以上」；卓榮泰表示，有些已經在調查的，不便說明，過去已經發生的紀錄都有，政府會用過去掌握的資料紀錄來印證各方調查。

至於AIT是否要求台灣協助調查？卓榮泰表示，「這個我沒有辦法回答，不能說有或沒有。」

台陸委會主委邱垂正說，黃仁勳案的相關事實證據仍在釐清，政府在缺乏清楚的事實證據下，現階段不方便評論。

內政部長劉世芳昨受訪時表示，國安單位正在調查中，內政部會配合國安單位。

廣達副董事長梁次震低調表示，對於是否牽涉到洗產地、走私晶片的狀況並不清楚，但相信黃仁勳一定會站在美國、台灣立場，不會背叛，因此並沒有過多擔心。

精華 FAQ

  • 他表示美方正在調查，台灣方面也在了解相關情況，政府會依過去掌握的資料與數據作為佐證，但目前不便說明正在調查的細節。

  • 卓榮泰明確表示無法回答，並說這件事「不能說有或沒有」，等同不證實也不否認AIT是否曾提出協助調查的要求。

  • 卓榮泰指出，入出境資料已有掌握，但無法透露實際次數，只能說最少有1次以上；政府會用既有紀錄，配合國安與相關單位調查。

卓榮泰 黃仁勳 間諜

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