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防跨境鎮壓 沈有忠點名2類港人：赴台審查恐更嚴

記者張鈺琪／台北即時報導
政治大學國際事務學院東亞研究所10日中午舉辦「兩岸關係與大陸政策」主題講座，由沈...
政治大學國際事務學院東亞研究所10日中午舉辦「兩岸關係與大陸政策」主題講座，由沈有忠主講。記者張鈺琪／攝影

AI摘要

文章摘要整理：

沈有忠表示，面對跨境鎮壓風險，台灣將對具黑幫背景或中國出生後取得香港身分者加強審查，但不會一刀切把香港等同中國管理。

針對近來頻傳跨境鎮壓事件，陸委會副主委沈有忠今（10）日表示，政府針對2類港人，可能採取比較嚴格的入境審查，包括具有黑幫背景或刑事紀錄者，以及原本在中國出生、後來取得香港身分的人士。不過，他強調，政府不會因此把香港完全等同於中國來管理，「我們也不會一刀切」。

政治大學國際事務學院東亞研究所10日中午舉辦「兩岸關係與大陸政策」主題講座，由沈有忠主講。現場有香港學生提問，近來部分跨境鎮壓案件涉及具有香港身分的人士，是否可能影響其他來台港人的權益？

沈有忠回應，香港的問題比較複雜，1997年香港回歸後，越來越多原本在中國出生的人士取得香港身分。他指出，台灣對於港人的入境規定相當寬鬆，但如果有人原本帶有特定政治目的，取得香港身分後，再到其他民主國家從事被賦予的任務，「確實就會比較容易出現漏洞，管理上會難上加難」。

沈有忠表示，因為跨境鎮壓的案例越來越多，且部分案件涉及從香港來台的人士，因此政府現在針對2類港人，可能會有比較嚴格的入境審查。

他進一步說明，第1類是土生土長的香港人，但過去曾參加黑幫組織、具有黑幫背景或刑事紀錄，「我們對於他的入境就不會像一般的香港人這麼寬鬆，我們會稍微收緊一點點」；第2類則是原本在中國出生，後來到香港定居一段時間，取得香港護照及香港身分，再申請來台的人士，審查也可能比一般港人更加嚴格。

不過，沈有忠強調，政府不會因此把香港完全等同中國來管理，因為這對700萬香港人來說非常不公平。他說，「我們也不會一刀切」，不會昨天支持香港，今天就把香港當成中國，而是透過滾動式調整，彌補現有制度上的漏洞。

沈有忠也提到，現在許多國家都注意到中國人士取得香港身分，再到其他國家從事特定任務的現象，因此逐漸收緊對香港的政策。他表示，台灣與香港過去在經貿、觀光等領域都有很好的交流基礎，政府還是希望維持雙方關係，但面對跨境鎮壓風險，也不能完全不去因應。

至於如何防範跨境鎮壓，沈有忠稱，政府首先要做的就是揭露案件，「我們一定要讓國人知道這個事情」，並透過歸納案例，讓高風險族群提高警覺。其次則是盤點相關法規，降低在地協力者成為幫凶的可能性。

他說，台灣是開放的民主社會，要完全阻絕境外人士入境犯案非常困難，「但是像在地協力者的話，我們就是用重罪的這個方式來去做到嚇阻」。此外，政府也會與其他國家及相關安全單位合作，掌握可能入境從事破壞活動的高風險人士。

沈有忠強調，對一個民主國家來說，要完全預防跨境鎮壓「是不太可能的事情」，但政府會透過揭露、修法，以及加強高風險人士入境管理等方式，盡可能降低跨境鎮壓對台灣造成的傷害。

精華 FAQ

  • 他說主要有2類：一是土生土長但曾有黑幫背景或刑事紀錄者；二是原本在中國出生，後來取得香港護照與身分、再申請來台的人士。

  • 因為近來跨境鎮壓案例增加，且部分案件涉及從香港來台人士。沈有忠認為，若有人先取得香港身分再執行特定任務，制度上就容易出現漏洞。

  • 沈有忠表示，政府不會把香港直接等同中國，也不會一刀切，而是透過揭露案件、盤點法規、與外國及安全單位合作，逐步堵住漏洞並降低傷害。

香港

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