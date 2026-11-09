黃仁勳出軌生波 Nvidia落腳台北涉國安？藍：勿政治操作

台北市長蔣萬安9日出席台北府城隍威靈公聖誕曁建廟145周年城隍文化祭時被問及，相關事件是否影響輝達海外總部落腳北士科，蔣萬安表示，目前沒有收到相關訊息。（記者許正宏／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳婚外情與疑涉中國間諜傳聞，引爆輝達落腳北士科的政治攻防；藍營籲勿拿事件做選舉操作，綠營則稱應關注關鍵科技國安風險。

Nvidia輝達 （另稱英偉達）執行長黃仁勳 承認出軌，外遇對象被美國媒體指疑為中國大陸間諜。由於輝達海外總部落腳北士科，恰逢縣市長選舉前夕爆發這項緋聞，成為台北政壇熱議話題。台北市長蔣萬安昨天被問及，會不會影響海外總部落腳北士科？蔣表示，目前沒有接受相關的訊息。

本報系聯合報報報導，由於黃仁勳坦承與涉及大陸間諜嫌疑的女子有婚外情，網路社群也有許多綠營支持者開始酸蔣萬安，媒體昨天問蔣，網路上有洋流小水滴酸「蔣萬安以後不能提輝達當政績，黃仁勳是中共同路人，黃仁勳被蔣萬安害的，市長夫人的朋友牽線輝達是不是共諜？」

對此，蔣萬安回應，選舉愈到最後關頭，愈來愈多不實的言論出現，但他持續一步一腳印，跟所有的市民朋友報告這幾年的政績，市民都非常有感，不管是招商引資、捷運的興建，社宅的興建等，他就是持續一步一腳印爭取市民認同。

國民黨立委羅智強表示，晶片的安全，不管美國、台灣都要非常高度重視，事實是如何，就按照事實去處理。但說實在話，如果網路上連黃仁勳緋聞的問題都要算成蔣萬安的帳，就知道為什麼「洋流」有那麼多「翻車魚」了，再多翻幾條魚也沒有關係。

另據台北中國時報報導，民進黨立法院黨團書記長范雲昨表示，黃仁勳已承認其私人行為，也已公開說明與道歉，而涉及國家安全的疑慮，是非常嚴肅的公共議題，由此可見中國對關鍵科技、關鍵產業情報蒐集的風險，非常值得包含台灣在內的各國持續關注。

范雲強調，輝達董事會已對此事啟動獨立調查，事實仍有待釐清，民進黨團支持依法調查，讓證據說話，並認為台灣的主管機關應持續掌握狀況，確保國家安全跟關鍵科技都能受到充分保護。

國民黨立委賴士葆表示，黃仁勳是全球科技業的龍頭人物，持有輝達約3.6％股權，而且美國總統川普、企業界都表態力挺黃仁勳，目前看不出黃遭撤換的可能性，若綠營為打擊蔣萬安，刻意放大輝達投資受影響的消息，最後恐怕傷害整個台灣科技業。

賴士葆也批評，范雲根本是「外行人講外行話」，台灣已高度重視「非紅供應鏈」，在全世界算是「做到極致」了，如果認為有必要進一步防範大陸滲透，就請政府清楚訂立法規，不要操作政治語言，一竿子打翻一船人，限制所有人與陸方做生意。