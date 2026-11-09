蔣萬安發愛心貼紙人潮爆多 親曝設計構想好暖心

台北市長蔣萬安11月14日辦安心大遊行，邀大家穿愛心圖樣或貼愛心貼紙參加，今晚蔣也到捷運大安站外發愛心貼紙，晚間六時才發放，早早已排滿長長隊伍，「貪吃蛇」人龍再現。記者林麗玉／攝影

AI摘要 文章摘要整理： 蔣萬安在大安站外發放愛心貼紙，現場湧入逾2000名支持者排隊，他並說貼紙構想象徵安心台北，也回應文化幣延伸議題。

年底選戰倒數19天，台北市長蔣萬安 11月14日辦安心大遊行，邀大家穿愛心圖樣或貼愛心貼紙參加，今晚蔣也到捷運大安站外發愛心貼紙，晚間六時才發放，早早就排滿長長隊伍，「貪吃蛇」人龍再現，蔣晚間六時一到，現場凍蒜聲不斷，支持者超熱情，興奮到跳起來跟蔣萬安擊掌加油鼓勵。

蔣萬安今晚現身街頭發愛心貼紙，許多民眾領愛心貼紙後，原本想要拍照簽名，但實在因為民眾太熱情，人潮太多，怕影響到領取速度，工作人員只能抱歉說今天不拍照，競辦也估現場領取人數超過兩千人，因為人實在太多， 後來有拉出隊伍尾端，停止往後排隊。

「大家的期待，我都會放在心上。」蔣萬安說，今天愛心貼紙的構想，是因大家期待的是安心生活、安定打拼的台北，他的責任就是讓大家能夠安心，也希望大家11月14日一起站出來參加安心大遊行。

由於蔣萬安太太石舫亘透露，蔣萬安之前衣服被貼滿愛心貼紙都捨不得洗，蔣今天說，謝謝大家貼給他滿滿的愛心，給他期待，鼓勵、還有支持，要將所有支持的好朋友滿滿的鼓勵與期待，「在台北再贏一次」。

蔣萬安受訪時，也被問到對手沈伯洋拋出文化幣北市加碼延伸到30歲，蔣萬安說，他之前就說過，好的建議都會來評估，文化部相關擴大延伸，沈委員在立法院可以就可以先來推動。立委徐巧芯也表示，這是立法院可以做的事情，會全力來爭取，中央地方應該要一起合作。

台北市長蔣萬安11月14日辦安心大遊行，邀大家穿愛心圖樣或貼愛心貼紙參加，今晚蔣也到捷運大安站外發愛心貼紙，晚間六時才發放，早早已排滿長長隊伍，「貪吃蛇」人龍再現。記者林麗玉／攝影

台北市長蔣萬安11月14日辦安心大遊行，邀大家穿愛心圖樣或貼愛心貼紙參加，今晚蔣也到捷運大安站外發愛心貼紙，晚間六時才發放，早早已排滿長長隊伍，「貪吃蛇」人龍再現。記者林麗玉／攝影