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鄭麗文樹林挺李四川 稱藍軍陷「寒蟬效應」籲支持者別再沉默

記者張策／新北即時報導
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國民黨主席鄭麗文9日晚間出席樹林「救台大行動」，力挺國民黨新北市長候選人李四川。...
國民黨主席鄭麗文9日晚間出席樹林「救台大行動」，力挺國民黨新北市長候選人李四川。記者張策／攝影

AI摘要

文章摘要整理：

鄭麗文出席樹林造勢力挺李四川，指藍營支持者受寒蟬效應影響而低調，呼籲選民11月28日務必投票，並強調李四川具備實務經驗與接棒能力。

國民黨主席鄭麗文9日晚間出席樹林「救台大行動」，力挺國民黨新北市長候選人李四川。談到近期民調，她表示，部分藍營支持者在大罷免後變得沉默、不敢公開表達政治立場，甚至接到民調電話也選擇拒訪；她喊話，「民調不表態沒有關係，投票那天要走出去投票比較重要」，呼籲支持者11月28日務必出門投票。

鄭麗文表示，李四川給人的印象是「可靠、有安全感」，一路從基層公務員做起，不是只會發號施令或紙上談兵，而是遇到問題便知道如何處理、預算該放在哪裡。她也提到李四川稍早在樹林談大巨蛋、鐵路地下化及交通建設，「一上台馬上就說要做什麼、怎麼做」，認為這正是長期行政歷練累積出的經驗。

鄭麗文也稱讚新北市長侯友宜過去8年施政，表示侯友宜若要把市政「交棒」，自然會希望交給一個真正放心、信任，也能解決問題的人；她認為李四川長期投入公共工程及市政治理，就是能夠接棒的人選。

話鋒一轉，鄭麗文談到近期藍營支持者政治表態率偏低。她表示，自己參與台灣選舉數十年，今年感受到的氛圍與過往不同，並將選戰形容為「不對稱的戰爭」，批評民進黨掌握行政資源、網路及媒體優勢，另指現今還存在她所稱的「司法寒蟬效應」。

鄭麗文舉例，現在連基層辦活動、準備餐點都格外小心，擔心遭質疑賄選；一般民眾接到民調電話，也可能因擔心政治立場曝光而拒絕受訪。她聲稱，現在不少民調電話一打出去，民眾聽到是政治民調便直接掛斷，因此認為外界解讀民調時，也應留意部分選民不願表態的現象。

她說，「民調不表態沒有關係」，真正重要的是投票當天願不願意出門，秘密投票下選民支持誰不會有人知道，也受到制度保障，因此呼籲支持者「不要再沉默」。

談到支持李四川的理由，鄭麗文表示，李四川與多數市民一樣，不是政治二代或富二代，而是從基層公務員一路做起，家庭背景也並不優渥，因此更了解上班族、公務員及一般家庭每天通勤、生活的辛苦。

她表示，李四川提出北北基桃生活圈、交通建設等政策，背後思考就是希望減少通勤族的時間負擔；政治人物最重要的不是包裝，而是過去是否有實際成績，以及提出的承諾是否有能力做到。

鄭麗文最後再度催票，呼籲在外地讀書、工作的支持者，投票日要買車票、機票回家，「每一張選票都很重要」。她並高喊「投給李四川就是投給新北市」，要求現場支持者最後階段團結、勇敢表態，將支持轉化為實際票數。

精華 FAQ

  • 鄭麗文9日晚間出席樹林「救台大行動」，主要是力挺國民黨新北市長候選人李四川，並在現場呼籲支持者最後階段團結，把支持轉化為實際選票。

  • 鄭麗文表示，部分藍營支持者在大罷免後變得沉默，接到民調電話也可能拒訪，她把這種現象稱為寒蟬效應，並強調民調不表態沒關係，投票當天出門才最重要。

  • 她認為李四川從基層公務員一路做起，熟悉公共工程與市政治理，處理問題有實務經驗，也能理解通勤族與一般家庭的辛苦，因此是能讓侯友宜放心交棒的人選。

李四川 鄭麗文 寒蟬效應

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