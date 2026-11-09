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台作家廖玉蕙致歉：越關心公共議題越應該謹慎面對事實

記者陳宛茜／台北即時報導
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針對垃圾車廣播事件，作家廖玉蕙晚間在臉書發文致歉。圖片取自廖玉蕙臉書
針對垃圾車廣播事件，作家廖玉蕙晚間在臉書發文致歉。圖片取自廖玉蕙臉書

AI摘要

文章摘要整理：

廖玉蕙為先前誤將台北市垃圾車疫苗宣導廣播解讀成選舉拉票一事致歉，承認未充分查證便公開發言，並表示將更謹慎面對公共討論。

針對垃圾車廣播事件，作家廖玉蕙晚間在臉書發文致歉。她表示，對於其中未經充分查證的部分，「我希望在此鄭重說明並致歉。」她認為，「越是關心公共議題，越應該謹慎面對事實。個人的感受與判斷，不能直接取代客觀查證。」但她「沒有在這件事上做到自己應有的標準」，認為自己「將未經確認的理解當成事實公開表達」做錯了。

她表示，願意為自己未經充分查證的具體發言負起責任，也會以更謹慎的態度面對往後的公共討論。

廖玉蕙日前在臉書發文，表示自己聽到台北市垃圾車的廣播，並根據當下的理解，將廣播內容描述為「市長選舉的拉票宣傳」。事後，台北市環保局公布了該廣播的實際音檔，證實該廣播其實是「疫苗接種宣導」，其中並沒有廖玉蕙所指稱的選舉拉票語句。

廖玉蕙臉書全文如下:

近日，我在臉書貼文中提及台北市垃圾車廣播的內容，引起社會討論。對於其中未經充分查證的部分，我希望在此鄭重說明並致歉。

當時，我根據自己聽到的廣播與當下的理解，將內容描述為市長選舉的拉票宣傳。然而，我並未先取得完整的現場錄音，也沒有進一步確認實際播出的文字內容，就公開表達。

事後，台北市環保局公布了疫苗接種宣導音檔，其中並無我所引述的選舉拉票語句。我已將原貼文撤回，也必須承認，先前的具體描述並沒有經過充分查證。

將未經確認的理解當成事實公開表達，這是我做錯的地方。

對於因此造成的誤解、困擾，以及受到影響的人，我誠懇致歉。

關心公共事務、監督政府，是公民應有的權利；但越是關心公共議題，越應該謹慎面對事實。個人的感受與判斷，不能直接取代客觀查證。我一直相信這個道理，卻沒有在這件事上做到自己應有的標準。我願意為自己未經充分查證的具體發言負起責任，也會以更謹慎的態度面對往後的公共討論。

精華 FAQ

  • 她因先前談及台北市垃圾車廣播內容時，未先完整查證便公開描述為選舉拉票宣傳，事後被環保局音檔證實有誤，因此發文道歉並承認自己處理不夠嚴謹。

  • 環保局公布的實際音檔顯示，垃圾車廣播內容是疫苗接種宣導，並沒有廖玉蕙所指稱的市長選舉拉票語句，因此她先前的判斷與描述並不正確。

  • 她表示已撤回原貼文，願意為未經充分查證的具體發言負責，也會以更謹慎的態度面對未來公共議題，避免再次以個人感受取代客觀查證。

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