台灣關閉巴紐駐處 美國務院：北京對台恫嚇又一例證

圖為位於巴布亞紐幾內亞首都摩斯比港郊區考遜灣的液化天然氣廠。(路透資料照)

AI摘要 文章摘要整理： 巴布亞紐幾內亞要求關閉台灣駐處後，台灣決定主動撤回人員並終止合作；美國國務院則指責北京以恫嚇手段打壓台灣國際空間。

巴布亞紐幾內亞7月片面宣布關閉台灣駐巴紐代表處，台灣外交部本周宣布決定主動關閉巴紐駐處。美國國務院今天回應表示，對巴紐片面要求關閉台灣駐處的報導深感關切，同時也批評，這是北京對台恫嚇又一例證，威脅全球和平與繁榮。

巴布亞紐幾內亞外長特卡琴科（Justin Tkatchenko）今年7月發布聲明，片面宣稱將立即關閉台灣駐巴紐代表處並停止運作，台灣外交部隨後宣布以停止在現貨市場進口巴紐液態天然氣作為因應，但巴紐政府近日再度片面要求台灣駐處人員限期離境及推動關閉駐處。

外交部於台北時間6日表示，政府基於國家尊嚴、外交自主及整體國家利益，經通盤評估後，決定主動關閉巴紐駐處，撤回所有派駐人員，並全面終止對巴紐提供的各項技術合作及援助計畫。

對此，美國國務院一名發言人今天以背景方式回覆中央社記者提問表示，對巴紐政府片面下令關閉位於莫士比港（Port Moresby）的台北經濟辦事處之報導深感關切。

發言人說，台灣是可靠、理念相近且民主的夥伴，其與世界各地的關係為這些國家的公民帶來重大益處，其中也包括巴布亞紐幾內亞。

同時，發言人指出，這是北京針對台灣及其全球支持者展開的恫嚇行動又一例證，此舉「損害各國選擇與台灣合作的主權決定，並威脅國際和平與繁榮」。

台灣外交部也表示，巴紐政府近期作為已嚴重影響雙方長期合作所建立的互信基礎，且反映中國持續運用政治壓力及經濟影響力，干預他國外交決策、打壓台灣國際空間。