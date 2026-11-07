為何要選沈伯洋？蕭美琴：需要更有前瞻視野和能力的隊長
蕭美琴在沈伯洋車掃活動中表示，台北需要更有前瞻視野的隊長，並以科技AI治理與防災韌性兩大面向，說明支持沈伯洋的理由。
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蕭美琴在沈伯洋車掃活動中表示，台北需要更有前瞻視野的隊長，並以科技AI治理與防災韌性兩大面向，說明支持沈伯洋的理由。
「台北大洋流」今晚進行沈伯洋內湖南港大車掃。台灣副總統蕭美琴在終點站大湖公園助講，對於為什麼要支持沈伯洋，她指出台北市有很多的數據跟資料庫，但現在的市政府，離全面導入跟應用還有很大的落差，「我們需要一個更有前瞻視野和能力的隊長」。
蕭美琴指出，她提2個需要中央跟地方共同合作的政策議題，分享為什麼要支持沈伯洋，第一個政策議題是科技跟AI，她說，賴清德總統提出的AI新十大建設，跟沈伯洋所提出的台北研究院相互呼應，是可以協作的領域。
她說，台北市有很多的數據跟資料庫，當中能夠梳理出各式的包括交通運輸的使用跟瓶頸，城市環境的監測還有預警，市民公務服務需求跟回饋，乃至於食安管理跟溯源，現在的市政府不是沒有開始嘗試，但是離全面的導入跟應用還有很大的落差，需要一個更有前瞻視野和能力的隊長，來帶領台北市政府應對現代城市的科技轉型和智慧治理。
蕭美琴指出，第二個需要沈伯洋的政策領域是防災，台北四面環山，也有河流交織，但是極端氣候也帶來城市治理的課題，再加上地緣政治還有網路資安等新興的風險，防災能力已經成為讓人民安心生活必要條件。
她說，賴清德在中央推動全社會防衛韌性，而這個防護網要真正發揮作用，接觸每一個人必須仰賴地方落實城市韌性。等沈伯洋當了市長，他的角色就會不一樣，需要往前推到預警跟預防的層次，也就是防災防洪的硬體建設跟日常的維護，搭配社區以及居民的防災知識和準備，而這正是沈伯洋長年的專業。
她認為台北市擁有大量數據與資料庫，但市府距離全面導入應用仍有落差，因此需要一位更具前瞻視野、科技治理能力與整合能力的領導者來帶隊。 蕭美琴點出2個重點領域：科技與AI，以及防災韌性。她認為這2項都需要中央政策與地方執行互相配合，才能真正落實到城市治理與民眾生活。 她表示，若沈伯洋當市長，角色將從一般治理推進到預警與預防層次，結合防洪等硬體建設、日常維護，以及社區和居民的防災知識與準備。
精華 FAQ
她認為台北市擁有大量數據與資料庫，但市府距離全面導入應用仍有落差，因此需要一位更具前瞻視野、科技治理能力與整合能力的領導者來帶隊。
蕭美琴點出2個重點領域：科技與AI，以及防災韌性。她認為這2項都需要中央政策與地方執行互相配合，才能真正落實到城市治理與民眾生活。
她表示，若沈伯洋當市長，角色將從一般治理推進到預警與預防層次，結合防洪等硬體建設、日常維護，以及社區和居民的防災知識與準備。
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