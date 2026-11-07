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台灣關閉駐巴紐代表處 邱垂正批中共打壓

記者陳宥菘／台北即時報導
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台陸委會主委邱垂正7日下午出席台港策進會主辦的「2026好友港節市集」開幕活動，...
台陸委會主委邱垂正7日下午出席台港策進會主辦的「2026好友港節市集」開幕活動，並接受媒體聯訪。(記者陳宥菘／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

巴紐要求台駐處人員限期離境後，台灣主動關閉代表處並撤回人員；邱垂正批評中共打壓台灣外交空間，強調台灣不會退縮。

巴布亞紐幾內亞政府要求台駐處人員限期離境並推動關閉駐處，台外交部昨宣布主動關閉駐巴紐代表處，撤回所有派駐人員，並終止技術合作及援助計畫。台灣陸委會主委邱垂正今天表示，中共無所不用其極、不斷地阻撓跟打壓台灣的外交空間，但台灣不會退縮。

邱垂正7日下午出席台港策進會主辦的「2026好友港節市集」開幕活動後接受媒體聯訪。針對台灣關閉駐巴紐代表處，邱垂正表示，這就是中共再次打壓台灣外交空間的一個明證。他強調，中華民國是主權國家，與中華人民共和國互不隸屬。台灣從來不是中華人民共和國的一部分，中華人民共和國無權在國際社會代表台灣。

邱垂正強調，中共無所不用其極地不斷地阻撓跟打壓台灣的外交空間，台灣不會退縮，也不會放棄參與國際社會以及參與國際社會重要的外交活動。

邱垂正表示，政府曾經預估，中共會藉所謂國際「一中」持續地壓縮台灣的外交空間，其中一個方式就是透過支持中共的全球南方國家，要求撤除台灣的代表處、外館。但無論如何，台灣是國際間公認最善良的力量，台灣願意回饋國際社會，也不會畏懼中共的無理打壓，不會因而退縮，會持續加強台灣參與國際社會的權利。

精華 FAQ

  • 因為巴布亞紐幾內亞政府要求台駐處人員限期離境，並推動關閉駐處，外交部因此宣布主動關閉代表處，以因應當地局勢變化。

  • 外交部除關閉代表處外，也撤回所有派駐人員，並終止原本在當地推動的技術合作及援助計畫，顯示全面調整對巴紐外交安排。

  • 邱垂正認為這是中共再次打壓台灣外交空間的明證，並重申中華民國是主權國家、與中華人民共和國互不隸屬，台灣不會因此退縮。

中華民國 中共

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