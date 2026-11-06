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台股崩跌 賴清德臉書被灌爆 網友：陪伴變賠半

台灣新聞組／台北7日電
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台股匯市劇烈震盪。賴清德總統（中）6日下午在總統府聽取行政院長卓榮泰率財經首長簡...
台股匯市劇烈震盪。賴清德總統（中）6日下午在總統府聽取行政院長卓榮泰率財經首長簡報最新情勢。（圖／行政院提供）

AI摘要

文章摘要整理：

台股重挫引發投資人情緒失控，賴清德呼籲冷靜並強調政府會穩市，但臉書仍遭灌爆，朝野也聚焦國安基金與選舉影響。

台股昨崩跌，賴清德總統昨天出席「ITF台灣國際旅展」開幕式受訪時表示，請台人不必過度恐慌這兩天的金融市場變化，政府會密切注意每項變化，同時推出政策，讓整體金融市場能盡早趨於穩定。

本報系聯合報報導，賴清德指出，美國期中選舉剛結束，產生新的政治局勢，金融市場做出回應，是可預期的。但是全球進入人工智慧時代步伐不變，也就是說，台灣科技產業未來也不受影響、持續發展。

行政院長卓榮泰指示金管會，密切關切國際與國內股市的變化，隨時機動性決定穩定股市。

至於這波下跌是否只是短暫的？央行總裁楊金龍回應，希望是。

由於此次空頭血洗大盤的主要原因是AI監管趨嚴疑慮，正面衝擊台股主力，經濟部罕見跳出來信心喊話表示，台灣擁有完整健全的產業鏈、基本體質良好，各界要對台灣產業有信心。

台北中國時報報導，台股6日開盤崩跌，大批投資人灌爆賴清德總統臉書，喊話「說好的台股5萬點呢？」「國安基金再不進場，民進黨九合一選舉不用選了，跟著台股全面崩盤吧！」

台股昨天開盤後崩跌，創史上最大跌點，投資人一片哀嚎，瞬間湧入賴清德總統臉書留言痛批賴政府「唯一政績股票都沒了，太難看了！」並喊話賴清德「你說台股漲是你的功勞，所以這段時間跌成這樣也是你的功勞？」還有上班族嘆「一堆投資人套牢，每天都皺著眉頭去上班。薪水低房貸高壓得喘不過氣，選舉選誰好像不那麼重要了。」

網友更仿傚沈伯洋之前在台北市長選舉辯論會中的「廢話體」表示，「現在最關鍵要做的事就是陪伴，陪著融資追繳，陪著股票斷頭，陪著套房住到天荒地老！」「現在只剩『賠半』了。」

對於金管會祭出限空令及國安基金護盤等措施，國民黨立委王鴻薇指出，國安基金選在這時進場，感覺上就是擔心影響選舉，有很大的原因是要穩住選情而做，若不安定好股市，現在經濟最好的大內宣就會破功。民眾黨立委洪毓祥則表示，美國不會放棄AI發展，未來應會區域性調整，對台灣半導體及晶片產業中長期仍深具信心。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄則說，政府的因應首先要對狀況有所掌握，整個股市交易到底是不是正常，準備好因應措施，讓股民安心。

精華 FAQ

  • 賴清德表示，面對這兩天的金融市場變化，民眾不必過度恐慌，政府會密切注意各項變化，並視情況推出政策，盡早讓金融市場回穩。

  • 因台股開盤崩跌、創史上最大跌點，許多投資人感到損失慘重，便湧入其臉書批評政府政績失色，甚至嘲諷先前對股市高點的樂觀說法。

  • 金管會已祭出限空令，國安基金也準備護盤；經濟部強調台灣產業體質健全，藍綠白立委則分別從選情、信心與中長期產業前景提出看法。

賴清德 台股 卓榮泰

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