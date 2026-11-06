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「冰封的記憶」台籍西伯利亞戰俘吳正男99歲辭世

中央社東京6日專電
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導演許明淳拍攝紀錄片「冰封的記憶」追尋台籍西伯利亞戰俘歷史，今年9月5日在東京放...
導演許明淳拍攝紀錄片「冰封的記憶」追尋台籍西伯利亞戰俘歷史，今年9月5日在東京放映。片中受訪者、99歲的吳正男表示，此生最大的幸福，就是能從戰場上活著回來。中央社

AI摘要

文章摘要整理：

曾任台籍日本兵、戰後遭蘇聯俘虜的吳正男因肝細胞癌辭世，享耆壽99歲；他晚年積極推動台籍戰亡者紀念，並在生前完成設立紀念場所的心願。

曾在二戰期間以台籍日本兵身分從軍、戰後遭蘇聯俘虜的吳正男，10月24日因肝細胞癌辭世，享耆壽99歲。吳正男9月才出席紀錄片「冰封的記憶」東京放映會，分享西伯利亞戰俘經歷。他當時表示，人生最大的幸福，就是從戰場上活著回來。

日本李登輝之友會今天發布訃聞表示，吳正男9月18日因身體不適住進橫濱市醫院，隨後確診肝細胞癌，10月1日接受導管治療，15日入住養老院，24日安詳辭世。依照本人遺願，家屬已於11月5日舉行家族葬，並婉拒奠儀、供花及弔唁。

根據日本李登輝之友會，吳正男1926年出生於台灣雲林斗六，少年時赴日求學，二戰期間志願加入日本陸軍，擔任轟炸機通信員。1945年日本戰敗時，他在朝鮮北部遭蘇聯軍隊俘虜，被送往中亞從事勞動，直到1947年才獲釋。

二戰期間約有20萬名台灣人以日本兵身分參戰，其中約3萬人死亡。日本戰敗後，約60萬名日軍被蘇聯送往戰俘營，史稱「西伯利亞抑留」，目前已知至少19名台籍日本兵有此經歷。

吳正男今年9月5日出席台灣導演許明淳執導的紀錄片「冰封的記憶」東京放映會，當時談起戰俘歲月，仍以「幸運」形容自己，因為相較於其他遭俘虜者，他只被拘留約2年，且所在地最低溫約攝氏零下25度，並非零下50度的嚴寒地區。

吳正男表示，自己始終認為人生最大的幸福，就是能夠從戰場上活著回來。比起自己的經歷，他更希望社會記得那些未能生還的人，強調每名戰亡者都有自己的人生與記憶，不應隨時間被遺忘。

吳正男多年來致力為台籍戰亡者爭取紀念場所，經過數十年奔走，終於在2025年夏天於橫濱市磯子區設立紀念場所，完成長年心願。

吳正男自2003年起擔任日本李登輝之友會理事長達22年，直到2025年底才因年事已高卸任。

精華 FAQ

  • 吳正男於10月24日因肝細胞癌辭世，享耆壽99歲。家屬依其遺願在11月5日舉行家族葬，並婉拒奠儀、供花與弔唁，低調送別。

  • 他在二戰期間以台籍日本兵身分從軍，1945年日本戰敗時於朝鮮北部遭蘇聯軍隊俘虜，之後被送往中亞勞動，直到1947年才獲釋。

  • 吳正男多年來致力為台籍戰亡者爭取紀念場所，經數十年奔走後，終於在2025年夏天於橫濱市磯子區設立紀念場所，完成長年心願。

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