專訪被問對蔣萬安的看法 沈伯洋：令人尊敬對手

民進黨台北市長參選人沈伯洋。中央社

AI摘要 文章摘要整理： 沈伯洋專訪中稱蔣萬安是形象好、值得尊敬的對手，同時回應抹黑、用人與台北研究院等議題，強調不受派系干預並尊重議會監督。

民進黨台北市長參選人沈伯洋 接受「台灣最前線」節目專訪今天晚間播出，沈伯洋被問及對蔣萬安 的看法時說，就是令人尊敬的對手，形象好且講話有禮貌。

民視新聞「台灣最前線」節目在晚間播出沈伯洋接受專訪內容，包含國民黨台北市議員秦慧珠等人皆受邀擔任提問人。秦慧珠提到，沈伯洋當選機率至少有一定程度，但基層北市公務員對沈可能當選市長卻感到恐慌驚嚇，詢問沈是否想過當選後的市府人事，民進黨派系是否可能介入？

秦慧珠也提到是否會邀聯電前董事長曹興誠 擔任台北市政府顧問，而曹稱此次市長選舉是菩薩與邪靈的對決，沈被稱為菩薩，那對手是邪靈嗎？

沈伯洋先回應他在松山信義區長大，從小就看過非常資深的秦議員，因此帶著一些惶恐回答問題。他說，以前認為台北市長蔣萬安也是菩薩，因形象非常好且講話很有禮貌。

沈伯洋說，但必須講市長選舉最後這2個月，對他的抹黑有點太多，真善美對應是惡假害，如用不實消息或斷章取義的方式，雖這些事非蔣萬安在做，但是由蔣的團隊在做。秦慧珠追問所以認為蔣是邪靈？沈伯洋表示，未到邪靈程度，「但對我而言至少不是菩薩會做的事，蔣萬安就是令人尊敬的對手。」

沈伯洋在回應若當選市長的用人方式時說，他在民進黨內沒派系，如從投入參選市長時，也沒讓其他人塞人進競選團隊，用人一定是找優秀人才，不會有所謂安插的問題，應可從原本公務員找人才等作法。

秦慧珠追問如民進黨派系硬要塞人到市府能抗拒嗎？沈伯洋表示，因他從來沒接觸過這類事情，所以整件事他聽起來是有點奇怪，只要有人介紹人才給他，他會自行評估，不會管此人原本在黨內的派系。

至於是否找曹興誠擔任北市府市政顧問，沈伯洋說，覺得曹應該不想當市政顧問，他不會找曹擔任市政顧問。秦慧珠也提到沈伯洋若當選後將推台北研究院，這是體制外機構，恐讓議員無法監督，是否可能成「太上皇」機構。

沈伯洋指出，假設是採行政法人作法，像主導城市音樂政策的北流，設台北研究院主要是擬定計畫但還是須通過議會，才能讓公務員有所遵從的依據，他是採較有創意發想，因各國一流城市都有智庫，所以才取名為台北研究院。