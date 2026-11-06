巴布亞紐幾內亞施壓 台外交部宣布關館撤員

台外交部。(本報系資料照)

AI摘要 文章摘要整理： 巴布亞紐幾內亞要求台駐處撤離後，台外交部宣布關閉代表處並撤員，同時終止多項援助與天然氣採購，回應中國施壓並維護外交自主。

巴布亞紐幾內亞外交部七月以「一個中國政策」為由，宣布將「立即關閉台駐巴紐代表處並停止運作」，近日又加碼要求台灣駐處人員限期離境。中華民國外交部數月交涉未果，今天宣布，基於國家尊嚴、台外交自主及整體國家利益，經通盤評估後，決定主動關閉駐巴布亞紐幾內亞代表處，撤回所有派駐人員，並全面檢討及調整雙邊合作關係。

台外交部指出，巴紐政府近日再度片面要求台灣駐莫士比港台灣經濟貿易辦事處人員限期離境及推動關閉台駐處。

外交部表示，台灣多年來秉持互惠互利及協助發展的精神，在經濟、農業、醫療衛生及人才培育等領域，持續提供巴布亞紐幾內亞實質協助，為當地人民福祉及國家發展作出貢獻；然而，巴紐政府近期一連串作為，已嚴重影響雙方長期合作所建立的互信基礎，也反映中國持續運用政治壓力及經濟影響力，干預他國外交決策、打壓台灣國際空間。外交部強調，各國應有權自主決定與台灣往來及合作的方式，不應受到第三方政治脅迫與操弄。

外交部表示，基於雙邊合作互信基礎已遭破壞，台灣政府決定即刻撤回所有派駐人員，停止駐處業務，並全面終止對巴紐提供的各項技術合作及援助計畫，包括技術團、醫療團服務，以及相關獎學金與人才培育計畫。外交部將妥善處理既有合作計畫的後續事宜，並確保相關人員安全及權益，展現台灣維護外交自主及國家整體利益的決心。

在能源及經貿合作方面，外交部指出，台灣已停止透過現貨市場採購巴布亞紐幾內亞液化天然氣（LNG），2026年上半年原規畫採購的現貨數量約50萬公噸，未來也不再與巴紐簽訂新的天然氣現貨採購合約。

台灣長期是巴紐天然氣出口重要市場，台灣採購量約占巴紐LNG出口總量三分之一，此次採購政策調整，勢將對巴紐天然氣出口及外匯收入產生實質影響。另一方面，台方已完成國內天然氣供需評估及採購配置調整，並尋得替代氣源，確保國內能源供應穩定充足，不因停止向巴紐採購現貨天然氣或雙邊外交關係調整而受到影響，充分展現台灣能源供應多元化及自主調度能力，維護國家能源安全與整體利益。

外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，台灣人民有權自主決定國家未來，並平等參與國際社會。中國長期透過政治脅迫、經濟利誘及外交打壓，企圖迫使各國接受其片面政治主張，進而限縮台灣的國際活動空間。此次巴紐政府的決定，再次凸顯中國以政治及經濟手段干預他國自主外交決策、破壞國際互信與公平原則的作為。

外交部呼籲國際社會正視中國持續擴張政治影響力、打壓台灣國際參與的行徑，並共同捍衛以規則為基礎的國際秩序、普世共享的民主價值，以及各國自主決定外交政策的權利。台灣不會因中國的打壓而退縮，也不會接受任何國家以政治壓力否定台灣的主權地位及國際參與權利，更不會將有限的外交資源耗費在缺乏互信及合作基礎的關係上。台灣將持續秉持務實、互惠及互利原則，深化與友邦的夥伴關係，並積極拓展與理念相近國家及其他具合作潛力地區的交流，將資源投入能夠創造具體成果、符合國家整體利益的外交工作，持續提升台灣的國際能見度與實質貢獻。