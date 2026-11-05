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國台辦指「沒台獨問題就回到一個中國」 陸委會：無法接受

記者陳宥菘／台北即時報導
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陸委會副主委梁文傑5日表示，中共所說的「一個中國」是北京為中央政府，台灣是一個省...
陸委會副主委梁文傑5日表示，中共所說的「一個中國」是北京為中央政府，台灣是一個省，「我們當然無法接受」。記者陳宥菘／攝影

AI摘要

文章摘要整理：

梁文傑回應國台辦稱，中共的一個中國內涵是台灣隸屬北京中央政府，台灣方面無法接受；他也批評相關統戰與臧幼俠案。

陸委會副主委梁文傑上周表示，對中華民國來講現在沒有台獨的問題，中國國台辦昨回應指，如果沒有台獨的問題，那就應該「回到一個中國和九二共識」。梁文傑今天表示，中共所說的「一個中國」是北京為中央政府，台灣是一個省，「我們當然無法接受」。

陸委會5日下午召開例行記者會，有媒體問，國台辦昨喊話「沒有台獨問題的話就應該回到一個中國和九二共識，還有廢除台獨黨綱」，對我們政府而言，既然沒有台獨的問題，那是否有一個中國的問題？梁文傑回應指，中共講的「一個中國」，是北京為中央政府，台灣作為一個省，這樣的一個中國我們當然無法接受」。

梁文傑表示，現在還有一些中方學者提出，未來「一國兩制」之下，台灣不能有軍隊，解放軍要來駐軍，台灣的政黨也要經過北京中央審查才能夠存在。他們還要搞「愛國者治台」、愛國主義教育，「如果這就是『一個中國』的內涵，對台灣當然是一個大問題。」

有媒體追問，是否認為中國對台「一國兩制」內涵已經改變？梁文傑回應指，中共三份「台灣問題白皮書」的表述所講的「一國兩制」的內涵，確有非常大的變化和不同。

梁文傑上周在記者會表示，中華民國是主權國家，和中華人民共和國是互不隸屬，所以對中華民國來說，現在沒有什麼台獨的問題，只有要不要被中共強迫統一的問題。對此，國台辦發言人朱鳳蓮5日回應稱，如果「民進黨當局」真的認為沒有台獨的問題，那就應該「回到一個中國和九二共識」上來，立即廢棄民進黨「台獨黨綱」，停止台獨分裂行徑。

另外，國民黨黃復興黨部前主委、退役少將臧幼俠繼先前因赴香港參加統戰活動，且於中國國歌播出時起立聆聽，因違反兩岸條例，遭處以停止75%月退俸5年等裁罰，近日又被控收取中共資金和指示，在台灣舉辦多場餐會，要求到場的人支持特定政黨候選人，遭高雄地檢署搜索，並依反滲透法向法院聲押，法官認為無羈押必要，諭知70萬元交保，並限制出境出海。

對此，梁文傑表示，臧幼俠旗幟不改，繼續為中共宣傳服務，支持檢調的偵辦。他並指，「黃埔軍校同學會」直屬中共中央統戰部，台灣在世的軍方人士、將領，沒有一個是念黃埔軍校，跟黃埔軍校同學會沒有關係，不要被這樣的統戰手法所迷惑。

精華 FAQ

  • 國台辦認為，若民進黨當局真的沒有台獨問題，就應回到一個中國與九二共識，並廢除台獨黨綱，停止相關分裂行徑。

  • 梁文傑表示，中共的一個中國是以北京為中央政府、台灣只是其中一省，這種框架對台灣而言無法接受，也不符合現狀。

  • 梁文傑指出，臧幼俠持續替中共宣傳服務，支持檢調偵辦；他也提醒黃埔軍校同學會屬中共中央統戰部，勿受統戰手法迷惑。

中華民國 中共

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