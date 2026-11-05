我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨奪下國會控制權 恐加劇美中緊張關係

發霉食物該不該丟棄 風險由這2個因素決定

張俊傑海上逃亡價碼1500萬 台籍船長與4名漁工聲押

記者張宏業／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「滿瑞富六號」四名印尼籍漁工遭檢方聲押。記者張宏業／攝影
「滿瑞富六號」四名印尼籍漁工遭檢方聲押。記者張宏業／攝影

AI摘要

文章摘要整理：

張俊傑被指經多段車輛接應、搭漁船偷渡出海，檢警已拘提7人並聲押部分涉案者，正追查是否有內鬼與幕後操盤者。

台立委高金素梅前辦公室主任張俊傑棄保潛逃，確定張已於10月28日從基隆正濱漁港偷渡，檢方調查，張先登上漁船「錢春168號」，再跳到「滿瑞富6號」出海，開船者是中國籍船長陳華亭，漁船開到海峽中線後，張被中國漁船接走，台北地檢署搜索拘提7人到案，今深夜聲押人頭船主黃新嘉與4名印尼籍漁工。

至於陳華亭尚在偵訊中，船東李鳳嬌10萬交保、限制出境出海。由於陳華亭身分特殊，檢警不排除他是受中共指令鋌而走險。

據了解，陳華亭是中國籍漁工，實質上卻是「滿瑞富六號」的船長，依最新情資顯示，張俊傑逃亡價碼已從1200萬加至1500萬，他是受誰指示載送張俊傑？有無對價關係？幕後誰在操盤？知不知道張要去哪？是檢方調查重點。

據調查，張俊傑10月28日逃亡前，已做好周全計畫，他從南往北逃逸，每到一個點，都有3至4輛車同時交替接應，為免被監視器拍攝，張俊傑幾乎都坐後座，甚至藏在後行李箱，很難確認是哪台車載送，整起大逃亡可說是有組織的綿密策畫。

張俊傑抵達基隆正濱漁港後，先跳上「錢春168號」，等過了十幾分鐘，再跳上「滿瑞富6號」，當時陳華亭已在船上等候，沒多久便開船，接著「錢春168號」也啟航，以致檢警誤張是搭乘「錢春168號」逃亡。

檢警發現，10月29日陳華亭已將張俊傑載往海峽中線，由另艘中國漁船接走，30日漁船開回台灣，由於張每個地點停留不會超過3天，以致檢警掌握進度始終落後幾天，直到11月2日追到張現身正濱漁港，才知為時已晚。

張俊傑逃亡期間，警方曾數度有機會逮人，攻堅後卻發現人去樓空，但屋內的茶卻是溫的，懷疑有內鬼通風報信。海巡署登檢失利也將自檢，清查有無人員放水護航。

「滿瑞富六號」台籍人頭船長黃新嘉遭檢方聲押。記者張宏業／攝影
「滿瑞富六號」台籍人頭船長黃新嘉遭檢方聲押。記者張宏業／攝影

精華 FAQ

  • 檢方調查指出，他先在基隆正濱漁港登上「錢春168號」，再跳到「滿瑞富6號」出海，之後由中國漁船接走，顯示整體過程疑有周密安排。

  • 台北地檢署已搜索拘提7人到案，今深夜聲押人頭船主黃新嘉與4名印尼籍漁工；船東李鳳嬌則以10萬交保，並被限制出境出海。

  • 檢方正追查陳華亭是否受中共指令、是否有對價關係，以及幕後誰在操盤；同時也要釐清張俊傑知不知道目的地，並查內鬼是否通風報信。

高金素梅

上一則

台塑王泉仁16歲愛女 低調創協會教孩子跳舞

延伸閱讀

高金前辦公室主任張俊傑偷渡 檢追查第2艘接駁船

高金前辦公室主任張俊傑偷渡 檢追查第2艘接駁船
12分鐘接應上船 高金素梅助理偷渡影片畫面全曝光

12分鐘接應上船 高金素梅助理偷渡影片畫面全曝光
警追到漁港仍晚一步 立委高金素梅助理張俊傑搭漁船偷渡出海

警追到漁港仍晚一步 立委高金素梅助理張俊傑搭漁船偷渡出海
高金前助理張俊傑棄保潛逃 傳願花1200萬找船偷渡

高金前助理張俊傑棄保潛逃 傳願花1200萬找船偷渡

熱門新聞

蔣友柏近年工作重心移往大陸。(取材自小紅書)

蔣友柏揭50歲失業內幕 昔日高材生敵不過AI 嘆：20歲決定人生下半場

2026-11-03 17:28
陸委會副主委梁文傑29日下午主持例行記者會。記者陳宥菘／攝影

巴國一度對台關領空又放行 梁文傑引用蔣中正口號回應

2026-10-29 15:01
顧安生(左)、李四端(中)、胡錦(右)差點成為新聞部同事。(圖／八大提供)

台灣前主播顧安生病逝 享壽83歲 演員妻子胡錦悲痛證實

2026-11-03 02:28
台灣移民署。（本報系資料照）

央視前主講人跳機求庇護 台移民署：查無實證送返泰國

2026-11-04 15:44
台北市長候選人第一場辯論會今天登場。民進黨候選人沈伯洋表示，覺得台北市長蔣萬安沒有回答問題很可惜。記者曾原信／攝影

學者拿陳水扁比沈伯洋：結辯臉垮、說服力大減

2026-10-31 11:58
蛋餅深受台灣民眾喜愛。（本報系資料照片）

蛋餅如何成為台灣早餐日常？ 學者：與冷戰和移民有關

2026-11-01 08:58

超人氣

更多 >
南加這市通過「多夫多妻制」？滿足條件可正式登記

南加這市通過「多夫多妻制」？滿足條件可正式登記
洗衣服別挑傍晚 專家揭省電費時段：不必等到凌晨

洗衣服別挑傍晚 專家揭省電費時段：不必等到凌晨
央視前主講人跳機求庇護 台移民署：查無實證送返泰國

央視前主講人跳機求庇護 台移民署：查無實證送返泰國
玄彬拒絕所有人只為孫藝真破例 1個舉動秒證「寵妻狂魔」

玄彬拒絕所有人只為孫藝真破例 1個舉動秒證「寵妻狂魔」
美國退休夢碎了？不只越退越晚 還出現這新趨勢

美國退休夢碎了？不只越退越晚 還出現這新趨勢