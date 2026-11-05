我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

12分鐘接應上船 高金素梅助理偷渡影片畫面全曝光

克魯茲發文：藍色海嘯席捲德州

程萬軍求庇護遭遣返 梁文傑：國安與負擔考量下很無奈

記者張鈺琪／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
陸委會副主委梁文傑。記者張鈺琪／攝影
陸委會副主委梁文傑。記者張鈺琪／攝影

AI摘要

文章摘要整理：

程萬軍自稱遭中共迫害求援未果遭遣返泰國，梁文傑強調政府已在人道、國安與收容負擔間權衡，並表示移民署執法過程依法錄影。

大陸前央視節目主講人程萬軍日前在桃園機場轉機時，聲稱遭到中共政治迫害，希望尋求台灣政府提供人道保護，但最終仍遭遣返回泰國。對此，陸委會副主委梁文傑今（5）日表示，政府做出遣返決策時也是很無奈，除了人道考量，也要考慮國安、實際負擔能力。他說，如果台灣夠大、資源很多，也沒有國安考量，「當然可以盡量收容」。

陸委會5日下午舉行例行記者會，有記者提問，政府一方面支持香港反送中人士，另一方面卻拒絕可能遭中共政治迫害的程萬軍，是否存在雙重標準？

梁文傑回應，香港反送中運動結束後，很多香港學生和民主派人士遭到追捕，政府已經盡了最大的努力，也用許多專案收容不少人，盡量幫助他們在台灣安居樂業。雖然有些人後來決定離開台灣，但政府已經盡到最大的責任與義務。

至於程萬軍案，梁文傑稱，政府在做決策時也是很無奈，因為每年都有好幾件類似案件。碰到這樣的狀況，一方面要顧及人道考量，評估當事人是不是有立即受迫害的危險，但另一方面，台灣也有國安考量，還要考量實際上的負擔能力。

梁文傑進一步說明，如果政府允許當事人進來，就要考慮後續如何安置。假如沒有第三國願意接收，當事人就等於要在台灣生活，「那他能不能在台灣生活，以及到底是誰要負擔他的生活，這些都是必須要考慮的事情」。

梁文傑並指，程萬軍的問題在於政府無法核實他的說法。他所說的遭到迫害的部分，沒有第三方團體或個人能夠為他佐證，他自己也沒有提供資料。從他的護照也看得出來，並沒有被中共方面限制出境，而且他也是以旅遊名義前往泰國，所以綜合考量後，政府決定將他送返前一個目的地泰國。

梁文傑強調，每次面對這類案件，政府都要綜合各種考慮，「每一次的決定其實都有一些無奈的成分」。他說，如果台灣夠大、資源很多，也沒有國安考量，當然可以盡量收容，但實際情況並不是這樣。

此外，程萬軍遭遣返後再度拍片，指控移民署人員在遣返過程中將他蒙頭、毆打，甚至對他說「你的死活與我們無關」，並批評台灣比中共還惡劣。對此，梁文傑回應，移民署執行遣返時有全程錄影，一開始一定是好言相勸，但程萬軍激烈掙扎，以各種方式拒絕離開、不願登機，抵達泰國後又不想下機。

梁文傑最後說，程萬軍有說他要控告移民署的人員，這也是他的權利，但移民署執行過程中都有錄影，「我相信移民署一定是依法依規行事」。

精華 FAQ

  • 他聲稱自己遭到中共政治迫害，希望台灣政府提供人道保護，但因相關說法無法獲得第三方佐證，最後仍被送返前一個目的地泰國。

  • 梁文傑表示，政府決策必須同時考量人道風險、國安疑慮與後續安置負擔；若無法核實迫害情況，也要評估是否具備長期收容能力。

  • 程萬軍拍片指控遭蒙頭、毆打，甚至被冷言相向；梁文傑則回應，移民署執行過程有全程錄影，且人員一開始是以勸導方式處理，強調依法依規。

泰國 香港 中共

上一則

國台辦要沈伯洋多讀書 梁文傑：沈是他看過書讀得最多的人

下一則

台塑王泉仁16歲愛女 低調創協會教孩子跳舞

延伸閱讀

央視前主持人赴台「跳機」尋求庇護遭拒 陸委會：無法核實受迫害

央視前主持人赴台「跳機」尋求庇護遭拒 陸委會：無法核實受迫害
曾批習近平入獄 前央視主講人程萬軍跳機 求台灣人道保護

曾批習近平入獄 前央視主講人程萬軍跳機 求台灣人道保護
央視前主講人跳機求庇護 台移民署：查無實證送返泰國

央視前主講人跳機求庇護 台移民署：查無實證送返泰國
蔡康永稱未挺台獨還不夠？梁文傑：跟姆巴佩最近的事情一樣

蔡康永稱未挺台獨還不夠？梁文傑：跟姆巴佩最近的事情一樣

熱門新聞

蔣友柏近年工作重心移往大陸。(取材自小紅書)

蔣友柏揭50歲失業內幕 昔日高材生敵不過AI 嘆：20歲決定人生下半場

2026-11-03 17:28
陸委會副主委梁文傑29日下午主持例行記者會。記者陳宥菘／攝影

巴國一度對台關領空又放行 梁文傑引用蔣中正口號回應

2026-10-29 15:01
顧安生(左)、李四端(中)、胡錦(右)差點成為新聞部同事。(圖／八大提供)

台灣前主播顧安生病逝 享壽83歲 演員妻子胡錦悲痛證實

2026-11-03 02:28
台灣移民署。（本報系資料照）

央視前主講人跳機求庇護 台移民署：查無實證送返泰國

2026-11-04 15:44
台北市長候選人第一場辯論會今天登場。民進黨候選人沈伯洋表示，覺得台北市長蔣萬安沒有回答問題很可惜。記者曾原信／攝影

學者拿陳水扁比沈伯洋：結辯臉垮、說服力大減

2026-10-31 11:58
蛋餅深受台灣民眾喜愛。（本報系資料照片）

蛋餅如何成為台灣早餐日常？ 學者：與冷戰和移民有關

2026-11-01 08:58

超人氣

更多 >
南加這市通過「多夫多妻制」？滿足條件可正式登記

南加這市通過「多夫多妻制」？滿足條件可正式登記
洗衣服別挑傍晚 專家揭省電費時段：不必等到凌晨

洗衣服別挑傍晚 專家揭省電費時段：不必等到凌晨
央視前主講人跳機求庇護 台移民署：查無實證送返泰國

央視前主講人跳機求庇護 台移民署：查無實證送返泰國
玄彬拒絕所有人只為孫藝真破例 1個舉動秒證「寵妻狂魔」

玄彬拒絕所有人只為孫藝真破例 1個舉動秒證「寵妻狂魔」
美國退休夢碎了？不只越退越晚 還出現這新趨勢

美國退休夢碎了？不只越退越晚 還出現這新趨勢