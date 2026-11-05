沈伯洋上「女人我最大」公開隨身包 接受藍心湄考驗

台北市長候選人沈伯洋(右四)、新北市長候選人蘇巧慧(左四) 驚喜現身TVBS「女人我最大」。圖／TVBS提供

AI摘要 文章摘要整理： 沈伯洋與蘇巧慧同台錄製《女人我最大》，公開隨身包包與私下故事，從幽默互動到生活細節都展現兩人不同個性。

台北市長候選人沈伯洋 、新北市長候選人蘇巧慧日前登上TVBS「女人我最大」，接受主持人藍心湄、卞慶華安排的腦力、體力、美力三重考驗。兩人難得展現不同於平日的一面，尤其挑戰時下流行的「What's in my bag」，公開隨身包包裡的日常小物，蘇巧慧看完沈伯洋的包包忍不住直呼：「不知道原來Puma平常是這樣耶！」

影片來源：YouTube@TVBS女人我最大

聊到藍心湄的經典歌曲，沈伯洋也私下分享了一段與她歌曲有關的回憶。雖然這次是首度與藍心湄同台錄影，他透露，藍心湄的歌曲「一見鍾情」正是自己與太太的定情曲，當年兩人在漁人碼頭約會時，還曾共用一副耳機、一人聽一邊。聽到這段故事，藍心湄相當驚喜，沒想到自己的歌曲竟承載著兩人的甜蜜回憶。

此外，兩人也在節目中公開隨身包包，沒想到意外揭露平時不為人知的一面，從包包內容到收納習慣，都展現出截然不同的個性。沈伯洋拿出哆啦A夢造型錢包、北海道伴手禮手帕及隨身小物，錢包裡物品的擺放方式更被現場來賓笑說很有「直男風格」。其中，女兒送的平安符更成為焦點，他透露女兒平時會送他一些小東西，希望爸爸隨身帶著，想念時也能拿出來看看，蘇巧慧也忍不住驚呼：「太有趣了！不知道你平常是這樣耶！」

輪到蘇巧慧開箱，包包裡雖然裝滿各式物品，卻依然收納得井然有序。除了各類工作資料及活動談話參考，上頭還有密密麻麻的手寫筆記，也備有梳子、瀏海梳、唇膏等隨身梳化用品，甚至還有可愛的皮卡丘小物，展現她工作與生活兼顧的一面。該集內容於台灣時間11月5日晚間9時，在TVBS歡樂台42頻道播出。

台北市長候選人沈伯洋(左)、新北市長候選人蘇巧慧(右) 在節目中接受腦力、體力、美力三重考驗。圖／TVBS提供