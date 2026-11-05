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12分鐘接應上船 高金素梅助理偷渡影片畫面全曝光

記者游明煌／基隆即時報導
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張俊傑被汽車載到現場到被帶上漁船，前後只有12分鐘。記者游明煌／翻攝
張俊傑被汽車載到現場到被帶上漁船，前後只有12分鐘。記者游明煌／翻攝

AI摘要

文章摘要整理：

高金素梅前辦公室主任張俊傑疑於10月28日晚間自基隆正濱漁港偷渡出境，檢警調閱監視器發現其在車輛掩護與人員接應下，僅12分鐘便完成上船逃亡。

立委高金素梅前辦公室主任張俊傑棄保逃亡，傳張俊傑10月28日從基隆正濱漁港偷渡成功，先登上漁船「錢春168號」，再跳入「滿瑞富6號」出海。檢警調擴大調閱港區內外及周邊監視錄影畫面，還原偷渡過程。據查，整個過程有幕後集團分工，先探路、車輛掩護到避開海巡人員巡邏，張俊傑被汽車載到現場到被帶上漁船，前後只有12分鐘。

影片來源：聯合新聞網

專案小組日前掌握張俊傑出境情資，動員大批人力調閱監視器畫面，發現10月28日夜晚，一名外型與張俊傑極相似的黑衣男，跳上「滿瑞富6號」偷渡出海。

經相關單位調出監視器，28日晚間10時08分，有人開汽車載著張俊傑進入正演漁港範圍，有小弟先行下車探路，可見到四處探頭看環境；10時17分發現沒有海巡人員就回到車上；10時11分發現張俊傑與另一人一起下車步行進入港區內，車子隨即駛離；10時11分張俊傑獨自躲暗處等待時機，還有打手機的動作。

10時20分，一名小弟帶著張俊傑走到港區碼頭船邊，從畫面上可看到有2人引導張俊傑上船進行藏匿；10時24分時，有海巡人員巡邏經過碼頭，但沒有發現異狀。

專案小組發現，整個過程有幕後集團分工，先探路、車輛掩護到避開海巡人員巡邏，張俊傑被汽車載到現場到被帶上漁船，前後只有12分鐘。幕後集團成員對當地港區內外環境十分熟悉，也對海巡人員巡邏時機完全掌握，才能巧妙避開，應有當地人或對港區熟稔的人協助，分工細密，手法老練。

張俊傑躲暗處等待上船時機。記者游明煌／翻攝
張俊傑躲暗處等待上船時機。記者游明煌／翻攝

從畫面上可看到有2人引導張俊傑上船進行藏匿。記者游明煌／翻攝
從畫面上可看到有2人引導張俊傑上船進行藏匿。記者游明煌／翻攝

精華 FAQ

  • 根據檢警調查，張俊傑疑似在10月28日晚間，自基隆正濱漁港一帶偷渡出海，先被載到港區附近，再由人接應上漁船離開。

  • 畫面顯示有小弟先下車探路、確認海巡是否巡邏，之後再由車輛載人靠近港區，最後有人引導張俊傑走到碼頭上船，分工相當明確。

  • 因為整個過程能精準避開海巡巡邏，且從到場到上船僅12分鐘，顯示幕後集團對港區動線、環境與巡邏時機都非常熟悉。

棄保 偷渡 高金素梅

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