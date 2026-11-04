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賴清德指辯論目的「非贏」蔣萬安：會後才提政見不誠懇

中央社台北4日電
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爭取連任的國民黨籍台北市長蔣萬安（前）4日晚間赴南機場夜市掃街拜票，會前接受媒體...
爭取連任的國民黨籍台北市長蔣萬安（前）4日晚間赴南機場夜市掃街拜票，會前接受媒體聯訪時表示，感受到民眾滿滿熱情，最重要的是希望能跟所有市民互動、爭取認同，也向攤商尋求支持。（中央社）

AI摘要

文章摘要整理：

賴清德與蔣萬安針對市長辯論目的互相交鋒，蔣萬安並就兒虐議題反駁沈伯洋的猜測說法，同時持續掃街爭取支持。

兼任民進黨主席的台灣總統賴清德今天說，選舉辯論會目的不是為了辯贏，而是希望參選人展現民主素養及對城市擘劃。台北市長蔣萬安說，輸贏是要檢視政見是否可行、對市政熟悉度，若會後才提出重要政見，就算語氣平和也不誠懇。

蔣萬安晚間赴南機場夜市掃街拜票，國民黨立委賴士葆、國民黨北市議員郭昭巖、鍾小平、吳志剛、國民黨議員參選人張延廷、民眾黨議員參選人吳怡萱、無黨籍議員參選人應佳妤等人均到場。

蔣萬安掃街前接受媒體聯訪，被問及這已是第3場夜市行程，是否感受到場子越來越熱。他說，感受到民眾滿滿熱情，最重要的是希望能跟所有市民互動、爭取認同，也向攤商尋求支持。

民進黨下午舉行中常會，發言人吳崢會後轉述賴清德談話。賴清德表示，選舉辯論會的目的不是為了辯贏對手，而是希望參選人展現民主素養及對城市未來擘劃，民進黨台北市長參選人沈伯洋確實以市民為主體，用平和、誠懇的態度，與對手就市政議題進行討論。

蔣萬安對此回應，所謂輸贏是要檢視參選人政見是否可行、對市政議題是否熟悉，「我想這個是正確面對辯論會的態度」，若連大家關心且重要的政見，到辯論會後才提出，就算語氣再怎麼平和，也絕對稱不上誠懇。

另外，沈伯洋日前接受遠見雜誌專訪時表示，兒虐在台北市看起來越來越嚴重，應是六都之首，且他掃街時曾遇到民眾說台北兒虐案太多，因此把孩子送去新北。主持人詢問，這與區域是否有關，或是哪一個環節造成此狀況；沈伯洋回應，因手上沒有數據，所以僅能猜測。

蔣萬安對此表示，市府一直以來非常重視兒少議題，任何市政議題都必須有憑有據，絕不能憑空猜測，沈伯洋猜測的數字完全錯誤。身為市長，他的責任是讓家長、孩子安心，沈伯洋用猜測的數字加深家長不安，「我完全無法接受」，且這是非常不負責任的說法。

蔣萬安結束聯訪後，在支持者簇擁下往夜市方向移動，因人潮眾多，前進速度緩慢，行進間支持者不斷高喊「蔣萬安凍蒜」、「台北安可」。吳怡萱、應佳妤則在夜市口等候，吳怡萱說，趁此機會且人潮眾多時前來拜託，稍後也會邀請蔣萬安到競總休息。

蔣萬安進入夜市後，許多支持者沿路跟隨，有人拿出競選旗幟向蔣萬安索取簽名，也有人上前與他自拍、握手，現場氣氛熱絡。

精華 FAQ

  • 賴清德表示，辯論會不是為了辯贏對手，而是要讓參選人展現民主素養，並提出對城市未來的完整擘劃，強調應以市民需求為核心來討論市政。

  • 蔣萬安認為，辯論應檢視參選人政見是否可行，以及是否熟悉市政議題；若重要政見直到辯論後才提出，即使語氣平和，也難稱誠懇，因為這不符合公開辯論的基本期待。

  • 蔣萬安表示，市府非常重視兒少議題，任何市政判斷都必須有憑有據，不能憑空猜測；他批評沈伯洋用沒有數據支撐的推測加深家長不安，認為這是非常不負責任的說法。

賴清德 國民黨 蔣萬安

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