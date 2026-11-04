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央視前主講人跳機求庇護 台移民署：查無實證送返泰國

記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
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台灣移民署。（本報系資料照）
台灣移民署。（本報系資料照）

AI摘要

文章摘要整理：

前央視《法律講堂》主講人程萬軍在桃園機場跳機求短期人道援助，但因無具體事證且無有效入境證件，台移民署依法將其送返泰國。

中國中央電視台「法律講堂」節目前主講人程萬軍，大前天搭機從泰國來台轉機，卻在抵達桃園國際機場後「跳機」，並自行錄製影片向外界求援，希望台灣提供短期人道援助。台移民署昨天表示，因當事人未能提出具體事證，不符援助之條件及資格，已送返前一航點泰國曼谷。

移民署新聞稿說明，有關中國人士程萬軍來台轉機期間尋求庇護案，移民署均依既有機制會商陸委會等相關機關審慎處理。因當事人對於訴求未能提出具體事證，不符援助之條件及資格，且並無有效入境許可證件，已依入出國及移民法第50條規定，送返前一航點泰國曼谷。另當事人態度拒不配合，於登機過程極力抗拒，並有自傷行為，移民署乃採取必要措施以維護飛航安全，相關作為均依法行政。

程萬軍大前天抵台時，透過自拍影片說明自身遭遇，他因為2019年在單位例會中評論亡國之君而遭人錄音舉報，被中共首腦批示徹查，整個單位被整肅，他也因此經歷了長達6年的牢獄之災。2025年刑滿出獄，為了發表監獄作品，被迫流亡海外，現已被聯合國難民署駐泰國辦事處列為最高風險等級處理。

但聯合國難民署駐泰國辦事處告訴他，不能保證他在泰國等待安置期間的人身安全。由於他在所著之監獄告白已經發布於海外媒體，為了免遭中共當局二次政治迫害，所以來台灣尋求短期的人道保護。移民署當時在機場管制區內安排特定場域供程萬軍休息，並提供餐食，但他不能自由活動。

移民署與相關單位研擬後，昨天發出新聞稿說明，因程萬軍無法提出具體事證，不符援助之條件及資格，已送返前一航點泰國曼谷。

精華 FAQ

  • 他在泰國等待安置期間自述擔心人身安全，稱因過往言論遭政治迫害，且海外媒體已刊出其監獄作品，因此希望來台獲得短期人道保護。

  • 移民署會商陸委會等機關後，認定程萬軍未能提出具體事證，且沒有有效入境許可證件，依入出國及移民法第50條送返前一航點泰國曼谷。

  • 移民署在管制區內安排特定場域讓他休息，並提供餐食，但限制其自由活動；登機時因其強烈抗拒並有自傷行為，當局也採取必要措施維護飛航安全。

泰國 中共 桃園國際機場

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