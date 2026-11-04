不只「萬安警報」還有「愛心貼」 石舫亘曝蔣萬安衣服不能洗原因

台北市長蔣萬安力拚連任，競總4日發布「安心貼」貼紙，另有「萬安警報」4日開始派報。記者林佳彣／攝影

AI摘要 文章摘要整理： 蔣萬安競總推出「安心貼」與「萬安警報」文宣，透過貼紙和派報傳達支持者心意與連任訴求，石舫亘也分享衣服不能洗的趣事。

年底選戰倒數24天，台北市長蔣萬安 力拚連任，競總今(4日)發布「安心貼」貼紙，第一波限量1萬份，下周一(9日)開始可在競總領取，未來將會擴及到議員服務處、後援會等處。另外，「萬安警報」4日派報，首報主題為AI科技與招商篇，預計到選前共發行3波。

蔣萬安競選總部4日舉辦「愛心貼萬安，台北心安」記者會，蔣萬安妻子石舫亘、競選總部總幹事羅智強 、文宣總幹事牛煦庭，以及北市議員耿葳、鍾沛君、柳采葳等人出席。競總說，安心貼設計多種顏色，愛心圖案中融入「安」字，象徵蔣萬安始終將「讓市民安心」放在心上，並視守護市民為自己的責任。

石舫亘分享，蔣萬安這幾天回家，背心、棒球外套等衣服上貼滿愛心，她覺得非常可愛，也問要不要脫下來洗，蔣說，「不行不行，不要隨便洗，我要把我的愛心一個一個收集起來，這些都是我們支持者給我們很大的努力。」

石舫亘提及，她最近也開始掃街，支持者給予非常多祝福、鼓勵，其中一位四寶媽特別帶女兒跟她照相，對方還說「有萬安，我們真的很心安」，她希望這樣的力量傳遞到台北每個角落。

羅智強表示，「安心貼」3日才設計出來，4日公布，不僅代表市民對蔣萬安的鼓勵，也是蔣萬安要為市民帶來安心、安定，貼紙可以貼在蔣萬安及其夫人、議員等候選人身上代表支持，也可以貼在各種小物為蔣萬安應援，「萬物皆小物」，但不要貼在公共場所。

牛煦庭介紹，愛心貼可貼行李箱、花瓶、杯子、帽子、衣服，也能帶到現場幫蔣萬安和石舫亘加油打氣，唯一要拜託大家不要貼在電線桿等處，不要造成公共負擔。

耿葳指出，上周末競選總部成立時，團隊就希望將市民的鼓勵轉化為具體行動，因此想到透過大進場時貼上愛心貼紙的方式，讓蔣萬安直接感受到大家的支持。

鍾沛君認為，情意需要具象化，愛心是雙向對話。「安心貼」巧妙地把心意具象化，除了民眾把貼紙貼在蔣萬安和夫人身上，給他們加油跟愛心，團隊也把安心貼紙發送到各地給民眾，也是蔣市長給大家更安心4年的承諾。

柳采葳則說，3日到寧夏夜市掃街，非常多支持者拿貼紙伸長手，希望把自己的心意和加油貼在市長身上，很多人貼完怕不夠，還在市長身上多拍兩下。

另外，「萬安警報」第1報4日開始派報，主題為AI科技與招商篇。牛煦庭談及設計理念，安靜的選民也要跟想辦法跟他對到話，這份文宣是團隊的誠意，很理性的把事情講清楚，成績好壞，選民自有公斷；目前預計發行3波，份數視戰況彈性調整，設計巧思包含「萬安警報」、「團結實蔣」，也直言此次選戰要謹慎應戰。

蔣萬安競選總部4日舉辦「愛心貼萬安，台北心安」記者會，蔣萬安妻子石舫亘（右）、競選總部總幹事羅智強（左）、文宣總幹事牛煦庭（中）等人出席。記者林佳彣／攝影