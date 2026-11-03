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第二批F-16 Blpck70自美起飛 近期抵達台灣

記者李人岳／台北即時報導
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IDF經國號粉專披露，預計第二批抵台的3架F-16C Block70單座戰機，分...
IDF經國號粉專披露，預計第二批抵台的3架F-16C Block70單座戰機，分別編號6729、6731、6732，已經飛抵德州，預料近期可到台灣。圖／IDF經國號臉書粉專提供

AI摘要

文章摘要整理：

台灣向美採購的F-16C/D Block70戰機持續交運，第二批3架單座機已抵德州，預計近期循首批航線經夏威夷與關島返抵台灣。

台灣向美採購F-16C/D Block70戰機，繼首批兩架於10月初抵台後，網路粉專今天披露，預計第二批返國的3架單座戰機已經飛抵德州，最快明天啟程飛往夏威夷，近期可到台灣。國防部長顧立雄對此僅簡單表示，相關確切飛返的時間，明確之後會再向外界報告。

臉書「IDF經國號」粉專今天分享美國航迷所拍攝的照片指出，台灣向美採購、甫自洛克希德‧馬丁公司南卡羅來納州格林威爾工廠出廠的編號「6729」、「6731」及「6732」等3架單座型F-16C Block70戰機，已經飛抵德州沃斯堡，最快明天啟程前往夏威夷，將循十月初首批返國機隊的相同航線，經關島飛回台東志航基地。

台國軍首批返國的「6727」、「6728」等兩架F-16戰機是8月下旬由南卡州啟程返台，8月21日抵達夏威夷後滯留當地超過一個月，最後在10月2日飛抵志航基地。

顧立雄先前針對首批回國的兩架F-16戰機曾表示，後續新機都陸續在生產線上組裝，「今年底前不會只交兩架」，後續交機期程會再與美方專案辦公室協調。對於預計將有第二批新機抵台，顧立雄昨日在立法院表示，F-16戰機本來就會持續進行交運，相關確切飛返的時間，明確之後會再向外界報告。

國軍向美採購的F-16新機陸續出廠，也引起美國當地航迷的關注，10月中旬即有航迷貼出「6731」等戰機在格林威爾試飛的照片，近日也有航迷拍攝到編號「6832」的第二架F-16D Block70戰機試飛影像。

精華 FAQ

  • 依網路粉專與航迷照片，編號6729、6731、6732的3架單座F-16C Block70已飛抵德州沃斯堡，準備銜接後續跨洋返台行程，顯示交機進度持續推進。

  • 消息指出，這3架戰機最快明天先飛往夏威夷，之後將比照首批機隊的航線，經關島一路飛回台東志航基地，整體返國時間預期相當接近。

  • 顧立雄表示，F-16戰機本來就會持續進行交運，今年底前不會只交2架；至於實際飛返時間，等確定後會再向外界正式報告。

夏威夷 德州

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