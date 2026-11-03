柯文哲二審又出招 稱檢「逼迫」彭振聲承認圖利

台灣民眾黨前主席柯文哲。聯合報系資料照

AI摘要 文章摘要整理： 柯文哲在京華城案二審中，主張彭振聲偵訊遭檢方不正訊問並聲請保全錄音檔，但高院認為時點與內容均不符要件，裁定駁回且不得抗告。

民眾黨 前主席柯文哲 因京華城案一審判刑17年，案件上訴二審審理中。柯委任律師鄭深元認為台北市前副市長彭振聲被檢察官不正訊問，有必要調查檢方如何詐欺、利誘，聲請保全彭偵訊錄音檔，台灣高等法院裁定駁回，不得抗告。

鄭深元聲請主張，一審法院去年曾勘驗彭振聲2024年9月3日、4日偵訊筆錄的錄音錄影，可見彭在檢察官逼迫下坦承圖利，雖一審法院未將彭2024年9月3日對柯文哲不利的證述，採信為對柯不利認定的依據，並認定偵訊是屬不正訊問而無證據能力，但檢察官如何為詐欺、利誘或不正訊問，仍有調查必要，聲請保全彭偵訊且包含訊問暫停期間的全部錄音檔。

高院 指出，根據刑事訴訟法規定，聲請證據保全應於案件偵查中向檢察官師請，或於一審法院審判中的第一次審判期日前，向法院提出聲請，並於案件偵審階段才具保全證據的必要性，若於一審法院第一次審判期日後或於二審法院審理程序中，則不適用。

裁定指出，鄭深元雖請求保全偵查錄音檔，但也表示不確定錄音檔是否存在，且不確定錄音檔內存有何種內容，高院無從判定鄭是為證明案件什麼事實的保全證據，或是為證明本案某個事實的聲請調查證據，且案件已經一審宣判，鄭聲請保全證據不合法，且無從補正，裁定駁回確定。