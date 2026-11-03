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美麗島民調／賴清德執政滿意度50.1%、信任度51.7%

記者蔡晉宇／台北即時報導
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美麗島電子報公布十月國政民調，賴清德總統執政滿意度為50.1%，不滿意度為40....
美麗島電子報公布十月國政民調，賴清德總統執政滿意度為50.1%，不滿意度為40.7%；信任度部分，51.7%的民眾對於賴清德感到信任，37.8%感到不信任。聯合報系資料照

AI摘要

文章摘要整理：

美麗島民調顯示，賴清德10月執政滿意度與信任度雙雙過半，且皆較上月提升，反映民眾對其施政評價略有回升。

美麗島電子報今天公布十月國政民調賴清德總統的執政滿意度與信任度，雙雙呈現上揚趨勢，且皆取得過半，執政滿意度為50.1%，不滿意度為40.7%；信任度部分，51.7%的民眾對於賴清德感到信任，37.8%感到不信任。

美麗島電子報指出，50.1%民眾表示滿意賴清德執政表現（其中很滿意19.7%、還算滿意30.4%），較上月增加2.2個百分點。40.7%民眾表示不滿意 （其中有點不滿意16.9%、很不滿意23.8%），較上月下降0.7個百分點，另有9.2%民眾未明確回答。

信任度部分，賴總統為51.7%（23.6%很信任、28.1%還算信任），相較9月增加3.4個百分點。不信任度37.8%（其中23.5%很不信任、14.3%有點不信任），則比9月減少0.8個百分點，未明確回答的有10.5%。

該民調由美麗島電子報出資委託張佑宗教授問卷設計，並委託趨勢民意調查公司執行電訪，調查時間為2026年10月27日至10月29日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1204人（住宅電話720人、行動電話484人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±2.82%。

精華 FAQ

  • 民調顯示，賴清德執政滿意度為50.1%，其中19.7%表示很滿意、30.4%表示還算滿意；不滿意度為40.7%，另有9.2%未明確回答。

  • 信任度方面，51.7%民眾表示信任賴清德，包含23.6%很信任與28.1%還算信任；37.8%表示不信任，另有10.5%未明確回答，顯示信任評價已過半。

  • 該民調由美麗島電子報委託趨勢民調執行，採住宅電話與行動電話雙架構抽樣，調查時間為2026年10月27日至29日，成功完訪1204人，誤差最大值為±2.82%。

賴清德 民調

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