舊北投市場拆除工程鷹架倒塌釀4傷 蔣萬安妻拜票喊停
台北市舊北投市場拆除工程鷹架倒塌，造成4人受傷送醫，蔣萬安妻子在附近拜票行程因此暫停，市府表示將調查原因並重罰施工單位。
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台北市舊北投市場拆除工程鷹架倒塌，造成4人受傷送醫，蔣萬安妻子在附近拜票行程因此暫停，市府表示將調查原因並重罰施工單位。
台北市舊北投市場拆除工程今天發生施工鷹架倒塌意外，造成4人受傷，台北市消防局獲報協助送醫。台北市長蔣萬安妻子石舫亘上午也在事發地附近的北投中繼市場拜票，已暫停行程。
北市消防局上午10時35分接獲通報，位於北投區新市街的舊北投市場拆除工程發生鷹架倒塌事故，立即派遣消防車7輛、指揮車3輛、救護車5輛和41人馳援。
警消初步調查，這起事件造成4人受傷，其中1名男工人自3樓高處摔落，意識清楚、四肢擦挫傷；另外還有2女1男的民眾手部擦挫傷、意識清楚，均協助送醫治療。
經查現場為舊北投市場拆除工程，3層樓高鷹架倒塌，範圍約為長寬5公尺、18公尺左右。
由於石舫亘今早在北投中繼市場拜票掃街，蔣萬安競選團隊表示，接獲消息後立即暫停行程，以現場安全為優先，持續關心事故後續處理情形，隨行的國民黨北市議員張斯綱、林杏兒也趕赴現場關心。
蔣萬安上午則在北市議會出席活動，他受訪表示，獲知消息後團隊即刻暫停活動，此事造成4人受傷、無人受困，已協助送醫，將對施工單位予以重罰，並將在行程結束後趕往現場。
林杏兒透過新聞稿表示，上午剛好陪同市長夫人拜票，突然發生市場周邊的鷹架倒塌意外事故，她立即前往現場了解，得知鷹架壓傷4人；事後有民眾向她反映，幾天前就看到疑似鷹架搖晃情形。
林杏兒表示，案發地為北投區民眾採購餐食的重要地點，每天都有大量民眾進出，市府對於周邊工程及攤商的公安要求應該採取最高標準，要求建管處立即下令工程停工、開罰，並調查事故原因，在原因調查清楚前不得復工，同時，市府也應對受傷民眾提供醫療協助，並做好賠償事宜。
北投區新市街的舊北投市場拆除工程發生3層樓高鷹架倒塌，事故共造成4人受傷，包括1名工人與3名民眾，均已協助送醫治療。 消防局在上午10時35分獲報後，立即派出消防車7輛、指揮車3輛、救護車5輛與41人馳援，初步確認現場無人受困，傷者意識都清楚。 石舫亘上午原本在北投中繼市場拜票，因附近發生鷹架倒塌意外，蔣萬安競選團隊立即暫停行程，並表示將以現場安全與後續處理為優先。
精華 FAQ
北投區新市街的舊北投市場拆除工程發生3層樓高鷹架倒塌，事故共造成4人受傷，包括1名工人與3名民眾，均已協助送醫治療。
消防局在上午10時35分獲報後，立即派出消防車7輛、指揮車3輛、救護車5輛與41人馳援，初步確認現場無人受困，傷者意識都清楚。
石舫亘上午原本在北投中繼市場拜票，因附近發生鷹架倒塌意外，蔣萬安競選團隊立即暫停行程，並表示將以現場安全與後續處理為優先。
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