舊北投市場拆除工程鷹架倒塌釀4傷 蔣萬安妻拜票喊停

台北市北投市場改建工程今早拆除鷹架，卻發生鷹架倒塌事故，造成工人、民眾等4名男女受傷送醫。圖／警方提供

AI摘要 文章摘要整理： 台北市舊北投市場拆除工程鷹架倒塌，造成4人受傷送醫，蔣萬安妻子在附近拜票行程因此暫停，市府表示將調查原因並重罰施工單位。

台北市舊北投市場拆除工程今天發生施工鷹架 倒塌意外，造成4人受傷，台北市消防局獲報協助送醫。台北市長蔣萬安 妻子石舫亘上午也在事發地附近的北投中繼市場拜票，已暫停行程。

北市消防局上午10時35分接獲通報，位於北投區新市街的舊北投市場拆除工程發生鷹架倒塌事故，立即派遣消防車7輛、指揮車3輛、救護車5輛和41人馳援。

警消初步調查，這起事件造成4人受傷，其中1名男工人自3樓高處摔落，意識清楚、四肢擦挫傷；另外還有2女1男的民眾手部擦挫傷、意識清楚，均協助送醫治療。

經查現場為舊北投市場拆除工程，3層樓高鷹架倒塌，範圍約為長寬5公尺、18公尺左右。

由於石舫亘今早在北投中繼市場拜票掃街，蔣萬安競選團隊表示，接獲消息後立即暫停行程，以現場安全為優先，持續關心事故後續處理情形，隨行的國民黨北市議員張斯綱、林杏兒也趕赴現場關心。

蔣萬安上午則在北市議會出席活動，他受訪表示，獲知消息後團隊即刻暫停活動，此事造成4人受傷、無人受困，已協助送醫，將對施工單位予以重罰，並將在行程結束後趕往現場。

林杏兒透過新聞稿表示，上午剛好陪同市長夫人拜票，突然發生市場周邊的鷹架倒塌意外事故，她立即前往現場了解，得知鷹架壓傷4人；事後有民眾向她反映，幾天前就看到疑似鷹架搖晃情形。

林杏兒表示，案發地為北投區民眾採購餐食的重要地點，每天都有大量民眾進出，市府對於周邊工程及攤商的公安要求應該採取最高標準，要求建管處立即下令工程停工、開罰，並調查事故原因，在原因調查清楚前不得復工，同時，市府也應對受傷民眾提供醫療協助，並做好賠償事宜。

台北市舊北投市場拆除工程3日發生施工鷹架倒塌意外，造成4人受傷，警消封鎖現場緊急善後。中央社