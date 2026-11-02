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「洋流」有望衝破陳水扁障礙 沈伯洋曝獲3族群支持：持續往前進

記者洪子凱／台北即時報導
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民進黨台北市長候選人沈伯洋今天出席年代新聞「新聞面對面」錄影，接受媒體採訪。記者...
民進黨台北市長候選人沈伯洋今天出席年代新聞「新聞面對面」錄影，接受媒體採訪。記者余承翰／攝影

AI摘要

文章摘要整理：

沈伯洋表示民調雖曾停滯，但「洋流」仍持續上升，靠知名度提升與首投族、未投票族支持，盼突破陳水扁46%紀錄並挑戰過半。

民進黨台北市長候選人沈伯洋今接受「新聞面對面」專訪談到民調逐漸拉近，更有望打破前總統陳水扁選台北市長46%紀錄。沈直言從趨勢來看「洋流」仍在持續往前，有望過半，而最關鍵是爭取到過去沒投過票、首投族、只投總統大選群眾。

沈伯洋表示，他主要還是習慣看民調趨勢，雖然7、8月民調超級停滯，但目前看起來會有越來越多人的加入，因為「洋流」自主性非常非常高，但一大重點是他發現他的知名度與支持度完全掛鉤再一起，認識他投他的機率越高，另外一個原因是很多之前都沒有投過票或者是首投族甚至只投總統大選的人被他吸引讓民調追近。

媒體人黃創夏也詢問，民調提升但看好度仍有差距，沈伯洋坦言，最一開始民調落後20、21%，而看好度也非常低，到洋流起來的時候還是很低，很多人心態就是民調就算贏也不會贏，甚至說台北市很難打能夠輸10%就算贏，回答民調支持沈伯洋、看好蔣萬安就是變得很常見。

沈伯洋直言，他認為他選的是台北市長，不僅是北市議員母雞、首都市長媒體報導多也不能影響他人選情，所以一開始會有點悲壯，「只要認同就應該要出來投票，就算是輸我也要出來投」。不過笑稱隨著民調拉近，現在是宣傳民調都在追近需要逆轉，希望大家出來投票。

而主持人謝震武也說，台北市長一對一民進黨最高得票率是46%左右，而沈目前洋流顯然已做到這一點，若要拚過半至少還要拉7萬票，沈也認為，洋流尚未到頂峰，也有望持續往前進突破過半，也不斷請選民幫忙宣傳，希望能夠對於剛打開電視，但對選舉都沒有什麼感覺的人想再多說服那些人那是最後能不能夠贏的關鍵。

而近日蔣萬安夫人石舫亘、母親黃美倫出來幫忙拉票，沈伯洋是否有會打出夫人、女兒牌，沈表示，看到蔣家人出來幫忙其實很感動，而他在還沒關注政治前，太太其實比他更關注政治，老婆也很希望贏，但還是希望老婆能夠冷靜想清楚再決定，他不會主動去問，至於女兒雖是個大E人，會幫他宣傳也會想出門掃街，但還是盡量以保護她為主。

精華 FAQ

  • 他強調自己重視的是民調趨勢而非單一數字，認為7、8月雖停滯，但近期支持度正持續上升，甚至有機會突破前總統陳水扁46%的台北市長得票紀錄。

  • 沈伯洋指出，最關鍵的是過去沒投過票的人、首投族，以及平常只投總統大選的群眾，這些人被他的論述吸引，成為讓民調逐步追近的重要力量。

  • 他表示看到對方家人出面幫忙其實很感動，但自己仍會以選市長為主，不會刻意動員太太和女兒，只希望在保護家人的前提下，讓她們自行決定是否助選。

沈伯洋 陳水扁 民調

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