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蔣萬安、李四川合體造勢 盼選民支持會做事的人

中央社台北2日電
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國民黨台北市長候選人蔣萬安（前排右四）、新北市長候選人李四川（前排左五）2日晚間...
國民黨台北市長候選人蔣萬安（前排右四）、新北市長候選人李四川（前排左五）2日晚間出席董事長開講台北場，爭取選民支持。記者葉信菉／攝影

AI摘要

文章摘要整理：

蔣萬安與李四川在粉絲見面會同台造勢，蔣萬安強調拆圓環、推都更與減債400億元，李四川則呼籲選民支持會做事的人。

台北市長蔣萬安、國民黨新北市長參選人李四川今晚合體造勢，蔣萬安表示，任內拆除公館圓環、推進都更並減債新台幣400億元，呼籲選民展現人民力量；李四川則說，盼民眾支持會做事的人。

美麗島電子報董事長吳子嘉晚間在大直典華飯店舉辦「董事長開講」粉絲見面會，邀請蔣萬安、李四川、國民黨立委洪孟楷等人出席，由國民黨立委徐巧芯、葉元之擔任主持人，全場湧入近2000名支持者。

蔣萬安、李四川約於晚間9時進場，許多支持者手拿愛心形狀貼紙，湧上前將貼紙貼在2人身上，表達支持與鼓勵；也有民眾熱情與2人握手、自拍。

蔣萬安舉出3項政績，第一是拆除公館圓環，當時李四川每天在現場監督、協調，不斷優化工程，北市府把60天工期縮短至17天，用最短時間克服困難完工；第二則是推動都市更新，北市30年以上老屋超過7成，他上任後推動「都更八箭」，主動處理信維整宅、提出7599專案，也再度宣布把都更門檻降低至50%。

蔣萬安說，這4年來不再債留子孫，北市府嚴守財政紀律，累積減債新台幣400億元，做實事的同時還債務，嚴格控管預算、杜絕浪費，且把每一分錢用在刀口上。他呼籲民眾，在選舉投票最後一哩路勇敢站出來，展現人民的力量。

李四川表示，他與蔣萬安共事3年，每次都告訴蔣萬安不必怕犯錯，他們共同努力讓大巨蛋完工啟用，除打棒球還可開演唱會；讓捷運東環段、南環段及北環段完成發包，進入施工階段；以及推動淡水河岸改造，雙北都得利。

李四川最後說，他從沒想過自己會加入選舉，但也希望可以改變選舉文化，「一個國家會變壞，不是壞人太多，而是沉默的人太多」，盼民眾11月28日出門投票，支持會做事的人。

精華 FAQ

  • 兩人透過同台活動強調「會做事的人」與實績政治，蔣萬安主打市政成果，李四川則呼籲選民在投票時支持能把事情做好的人。

  • 他提到拆除公館圓環、推動都市更新與降低都更門檻，也表示北市府4年來累積減債400億元，強調把錢用在刀口上。

  • 李四川表示自己希望改變選舉文化，認為國家變壞不是壞人太多，而是沉默的人太多，因此呼籲民眾出門投票，支持會做事的人。

蔣萬安 徐巧芯 李四川

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