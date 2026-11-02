沈伯洋：洋流號船員約36萬 近半為台北人

民進黨台北市長參選人沈伯洋（右2）1日在大安文山區展開「台北大洋流」車掃活動，沿途向支持者打招呼。中央社

AI摘要 文章摘要整理： 沈伯洋回應外界對車掃參與者來源的疑慮，表示目前約有36萬名船員，台北市民占近5成，並強調真正重要的是能否帶動實際投票率。

台北大洋流車掃活動吸引眾多小水滴們踴躍參與，外界憂心是否多為外縣市民眾。民進黨 台北市長參選人沈伯洋 今天接受媒體專訪時說，目前約有36萬名船員，其中台北人占近5成。

沈伯洋下午接受年代電視台「新聞面對面」主持人謝震武專訪錄影，節目內容於晚間播出，提問人包括媒體人黃創夏、黃揚明、蘭萱、陳敏鳳和康仁俊等。

由於「台北大洋流｜大安文山」車掃活動昨晚挺進大安、文山區，吸引逾3.5萬人參與。節目中提問到，外界擔心是否多為外地人來參加車掃活動。

沈伯洋表示，回應「申請船員證時有問大家是哪裡人，目前大概有36萬的船員，台北人將近5成的船員，所以知道台北人的比例。」

沈伯洋表示，每次報名大洋流車掃活動時，船員們都要登入並認領路段，所以可看出是來自何處的船員，並不那麼擔心台北人參與的比例，畢竟能否帶動實際投票率才是最重要的。

他說，目前約有36萬名支持者領取船員證，其中台北市民約占近5成。

談及「洋流」現象如何形成，沈伯洋表示，先有「洋流」才有他，這群人原本就存在，當政見訴求打中他們，就會一群群疊加的走出來，而他也成為民眾期待的投射。