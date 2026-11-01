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呱吉談蔡康永：對抗的不是蔣萬安 是一整個社會與時代

記者邱書昱／台北即時報導
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北市前議員邱威傑（呱吉）。（本報系資料照片）
北市前議員邱威傑（呱吉）。（本報系資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

呱吉解讀蔡康永受訪內容，認為其重點不在指責蔣萬安，而是在回應整個社會對同志的壓迫，以及2018年公投後仍未消散的反同氛圍。

第24屆台灣同志遊行昨天登場，不過，北市警局日前查緝同志酒吧惹議，加上知名主持人蔡康永接受專訪時談到此事，也被延伸是對抗台北市長蔣萬安。台北市前議員、網紅呱吉分析，蔡康永對抗的不是蔣萬安，是擔心2018年公投第10案的「婚姻限一男一女」拿了765萬票。

呱吉分析蔡康永上主持人王偉忠的廣播節目受訪內容，從頭到尾蔡康永沒有點名誰是壞人，說的是壓迫，而壓迫不是一個市長，是一整個社會、我們生存的時代。

呱吉說，先講公道話，蔣萬安本人對同志並不壞，2019年同婚專法表決，第2條、第4條都投了贊成，當市長後也去過同志遊行。如果有人說蔡康永是在指控蔣萬安反同，那是錯的。

他說，2019年第4條表決，國民黨立委投贊成的只有7個人，黨團其餘多數反對。投完之後，黨內流傳「誰投同婚票，立委就換掉」的文宣，中常委李德維也說不排除提案撤銷這些立委的提名。一個友善的候選人，站在一個不友善的基礎上，這就是蔡康永心裡那個數學公式計算的結果。

呱吉也說，民進黨不是同志的救世主，2018年公投時，多數民進黨候選人低調不表態；2019年第4條表決，林岱樺投反對，還有十多位民進黨立委沒投票；2016年的民調裡，民進黨支持者多數也反對同婚。年紀比政黨更能決定一個人怎麼看同志，老一輩不分藍綠都多數反對。

呱吉說，同志要選的從來不是完美的政黨，而是比較願意站在一起的那一群人。蔡講得最清楚的是這句「我覺得投票這件事情，不用管哪個候選人贏，你要管你有沒有贏。當你把票投給你想要的那個生活的時候，你就贏了。這個是我真正在乎的事。」不是在懲罰蔣萬安，是在選擇一種生活，還有願意陪過那種生活的人。

呱吉說，蔡康永的那句「這是違法，不是壓迫。」連政府都承認有問題、覺得需要說清楚的事，有人還是堅持一切合乎程序。這就是蔡康永說的「回到當年」，而當年並不遠，2018年公投第10案，「婚姻限一男一女」拿了765萬票，才八年而已。

精華 FAQ

  • 呱吉認為，蔡康永從頭到尾都沒有把矛頭指向某一位壞人，而是在談「壓迫」這件事；真正的對象不是蔣萬安，而是整個社會與時代對同志的不友善。

  • 因為蔣萬安曾在2019年同婚專法表決中投贊成票，當市長後也參與同志遊行，呱吉認為他至少不是反同代表；蔡康永在意的是更大的結構性壓力，而非個人。

  • 他提到2018年公投第10案拿到765萬票、國民黨內曾傳出反同立委可能被撤換，民進黨也非全然支持同婚，顯示同志要面對的是跨黨派、跨世代的保守氛圍。

蔣萬安 蔡康永 王偉忠

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