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北市首辯媒體先給題目 沈伯洋：若有下一場盼即問即答

記者洪子凱／台北即時報導
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台北市長辯論首場昨天舉行，外界也好奇是否會有第二場辯論，不過由於首場媒體提問是由...
台北市長辯論首場昨天舉行，外界也好奇是否會有第二場辯論，不過由於首場媒體提問是由媒體先提供問題給雙方，今天下午掃街前再被問到如果有下一場希望形式，他表示能即問即答最好，首場是因想促成才接受任何條件。(記者余承翰／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

沈伯洋表示，若有下一場台北市長辯論，會希望採即問即答；首場則是為促成辯論才接受主辦方條件，同時他也與蔡其昌一起掃街拜票。

台北市長辯論首場昨天舉行，外界也好奇是否會有第二場辯論，不過由於首場媒體提問是由媒體先提供問題給雙方，沈昨天也證實表示，「不知道為什麼會有這樣的決定」今天下午掃街前再被問到如果有下一場希望形式，他表示能即問即答最好，首場是因想促成才接受任何條件。

沈伯洋表示，還是比較喜歡即問即答，先前為了促成這場辯論，所以主辦單位講什麼、對方講什麼都OK，但如果會有下一場的話，我們當然還是很希望能夠即問即答。被問到有沒有成功與蔣萬安加Line沈表示沒有，「他就跟我講說，我們也有很多共通的朋友，就這樣，大概講這樣」。

沈伯洋今天到大安文山掃街拜票，掃街時間更比過去提前一小時，他表示，剛剛在車上睡了十分鐘，所以現在精神還蠻不錯的，且大安文山的土地面積本來就大且人口有52、53萬人，路線拉得比較長，用比較長的時間，這樣可能比較能夠跟大家都打到招呼。

而今天也找到民進黨立院黨團總召蔡其昌陪掃街，更穿上大都會球衣，沈伯洋表示，最主要就是穿大都會的球衣，今天藉由這個機會把從國外帶來的精神展現出來。蔡也表示，球衣是由紐約的台商會製作，特別幫日前訪美跟他一起去開球的貴賓一人做一件，今天就約好讓台灣被世界看見，讓棒球也被世界看見，穿這件衣服來這個地方。

精華 FAQ

  • 他表示自己比較喜歡即問即答，認為這樣更直接，也更能即時回應對手與現場提問；首場是為了促成辯論才接受主辦單位安排。

  • 沈伯洋說，當時是希望能把辯論辦成，所以主辦單位怎麼安排、對方怎麼配合，他都願意接受，重點是先讓辯論順利舉行。

  • 他到大安文山提前一小時掃街，並找來蔡其昌陪同，兩人一起穿大都會球衣亮相；蔡其昌也說這是希望讓台灣與棒球一起被世界看見。

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