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學者拿陳水扁比沈伯洋：結辯臉垮、說服力大減

記者屈彥辰／台北即時報導
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台北市長候選人第一場辯論會今天登場。民進黨候選人沈伯洋表示，覺得台北市長蔣萬安沒...
台北市長候選人第一場辯論會今天登場。民進黨候選人沈伯洋表示，覺得台北市長蔣萬安沒有回答問題很可惜。記者曾原信／攝影

AI摘要

文章摘要整理：

學者胡全威指出，沈伯洋在台北市長首場辯論中未展現原有溫暖形象，結辯神情失守，且因行政與法規經驗不足而處於挑戰者劣勢。

台北市長選舉首場電視辯論今日登場，台北市長蔣萬安交鋒民進黨台北市長候選人沈伯洋。學者表示，沈伯洋的溫暖親切形象在辯論中消失，結辯時更是「臉都垮了」，令說服力大減，且沈欠缺行政經驗與法規熟悉度，更顯挑戰者弱勢。

世新大學口語傳播暨社群媒體學系教授胡全威說，今日辯論對蔣萬安較加分，沈伯洋的政策主軸是「台北順起來」，沈認為台北卡卡的而要做調整，但沈沒有攻弊案，也沒有描述台北正處於什麼危機中，反而想去塑造溫柔、傾聽和市民主義的形象，沈提出上任百日要改善的是「樹、兒虐、營養午餐」，但放在台北市這種國際城市來說，主訴求並不大且重點放在枝微細節上時，這場辯論會變成人格表現的場合。

胡全威分析，當選戰辯論缺乏鮮明的政策主軸時，關鍵就在候選人「人格特質的展現」。他以1994年陳水扁從激進立委轉戰台北市長為例，當時陳水扁主打「快樂、希望、陳水扁」，整場辯論面帶微笑，善用幽默化解對手攻勢，即便面臨形象轉型，也能在辯論場上自如展現。

胡全威表示，反觀沈伯洋，過去在黑熊學院時期形象較為極端、偏激，而在「洋流」階段則力求塑造溫暖、傻笑，甚至帶點中二與親切的形象，但在今日的辯論舞台上，這些特質不見了。

胡全威直言，沈伯洋尤其到了結辯階段，「臉都垮了」，一個連神情都垮掉的人卻喊要給市民希望，說服力自然大打折扣。相較於當年陳水扁成功轉換形象，沈伯洋今天在人格特質的展演上，表現顯得相當可惜。

對於沈伯洋被批「已讀亂回」、不面對過去主張等，胡全威認為，沈伯洋有「已讀亂回」的問題，但不若現任者熟悉事務本就是挑戰者的弱勢，例如缺少行政經驗、不熟法規細節等，現任者有其行政優勢在；沈伯洋之所以會轉成溫和，因台北市民立場中間偏保守，過去的想法要變成市政時，辯論上就直球對決，直接讓民眾看立場是什麼、敢不敢回應或面對。

精華 FAQ

  • 胡全威認為沈伯洋在辯論中失去原本溫暖、親切的形象，尤其結辯時神情明顯垮掉，導致喊出要給市民希望時說服力大減，整體表現相當可惜。

  • 他指出沈伯洋的政策主軸不夠鮮明，沒有明確描述台北的危機與弊案，辯論因此更像人格展演；反觀蔣萬安身為現任者，掌握行政優勢，整體更占上風。

  • 胡全威以1994年陳水扁選台北市長為例，說明當政策主軸不強時，候選人可透過幽默、微笑與人格特質取勝；他認為沈伯洋未能像陳水扁那樣成功轉換形象。

沈伯洋 陳水扁 蔣萬安

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