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河口湖命案凶嫌辯「誤殺」 法醫高大成指3點狠打臉

記者趙容萱／台中即時報導
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中山附醫法醫科主任高大成。記者趙容萱／攝影
中山附醫法醫科主任高大成。記者趙容萱／攝影

AI摘要

文章摘要整理：

河口湖命案中，楊女辯稱誤殺，卻因現場無打鬥、死者無反抗與頸部致命一刀等證據，被法醫高大成認為說詞難以成立，疑涉預謀犯案。

台灣38歲井姓女子參加旅行團赴日本河口湖旅遊，慘遭割頸殺害，涉案的同團27歲楊女在落網後供稱，是為了想不開才去日本，不料卻誤殺對方。對此，中山附醫法醫部主任高大成指出，從房內無打鬥痕跡，死者無反抗跡象，頸部一刀是致命傷，推斷熟睡中遇害，痛批楊女「從頭到尾都在說謊」。

綜合台日媒體報導，井女與楊女分別報名同一旅行團，各自加價入住單人房。旅行團在17日抵達日本，19日被發現陳屍河口湖當地觀光飯店房間內，現場沒有明顯打鬥痕跡，死者身體上也沒有抵抗所留下的防禦性傷痕，致命傷是因左頸動脈遭切斷。

根據日媒報導警方最新調查進度，楊女供稱是為了自殺來到日本，「我試圖自殺時被阻止，卻不慎刺中對方」，警方發現楊女手腕上有割傷，懷疑她可能曾試圖輕生，但她在案發前一天獨自購買菜刀，加上井女在熟睡中遇害，現場並無打鬥及任何掙扎痕跡，與楊女供詞明顯兜不攏。

對此，高大成研判，死者從頭到尾都沒有反抗，房內也沒有兩人爭執痕跡， 若是爭吵、搶刀過程不小心造成死亡，兩人身上應有多處深淺傷痕；第二，死者致命傷為頸部一刀，如果是搶刀子不小心殺人，刀子上血跡殘留的痕跡會不同，刀柄的指紋，應該會有兩個人。

第三，若死者是被餵食安眠藥而熟睡，要怎麼爭吵？只要從身上看有沒有多處深淺傷、刀子指紋是誰、死者體內有無安眠藥物，科學證據一攤開，楊女的謊言立刻「不攻自破」。

高大成推測，楊女落網後始終不發一語，可能是在思考如何逃罪，目的是只想要趕快減輕罪行，回到台灣來分贓款；或者是殺人後，假裝畏罪輕生，可能會博取法官同情輕判，但其實從買刀子開始，就等於是預謀殺人。

高大成舉出過去案例，台中市龍井區曾有一名女子遭人性侵不成打死，安全帽留有血掌紋、石頭上有血指紋，凶嫌謊稱是被打暈後，被人栽贓用手沾血印上安全帽，但警方深入調查，發現石頭破裂裂縫的血跡是噴濺血跡，不是滴流下來的血跡，如果是被沾血印上，應該不會噴濺進去，最終證明凶嫌在說謊。

精華 FAQ

  • 楊女供稱自己是為了想不開才到日本，原本想自殺，卻在行動時不慎刺中同房的井姓女子，導致對方死亡，試圖以誤殺說法解釋案件。

  • 高大成指出，案發現場沒有打鬥痕跡，死者也沒有防禦性傷口，且致命傷是頸部一刀，若真是爭執或搶刀失手，通常不會只有這些跡象。

  • 包括楊女案發前一天獨自購買菜刀、死者疑似在熟睡中遇害，以及刀柄指紋與刀身血跡等科學證據若經比對，可能進一步推翻其誤殺說法。

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