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高雄市長辯論會火力全開 柯志恩猛攻賴瑞隆詞彙少「稿子準備不夠多」

記者張議晨／高雄即時報導
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高雄市長候選人辯論會30日晚間登場，第三階段交互詰問部分，民進黨賴瑞隆、國民黨柯...
高雄市長候選人辯論會30日晚間登場，第三階段交互詰問部分，民進黨賴瑞隆、國民黨柯志恩互相猛攻。圖／主辦單位提供

AI摘要

文章摘要整理：

高雄市長辯論會上，柯志恩與賴瑞隆在天坑、財劃法與預算議題上激烈交鋒，雙方互相指責對方失言、造謠與政治操作。

高雄市長候選人辯論會30日晚間登場，第三階段交互詰問部分，民進黨賴瑞隆、國民黨柯志恩互相猛攻，柯志恩諷刺賴瑞隆「稿子準備不夠多，今晚辯論會可能提早結束」，還指賴「我提出問題你就說唱衰，拜託詞彙可不可以多一點。」

第三階段詰問部分，柯志恩問賴瑞隆高雄天坑問題，柯指賴曾任十年政務官、十年民代，選區前鎮卻天坑不斷，質疑賴瑞隆到底有沒有知道天坑原因，為何選區都沒改善，選區都做不好，未來到底怎麼說服市民？

賴瑞隆反駁，稱這幾年極端氣候降下豪雨，市府全力救災，「不知道你看到的跟我看到的為何不同？」天坑是大雨沖刷所致，每個坑洞市府都有立即處利，不要到了選舉為了攻擊，就做出不實指控。

賴瑞隆反問柯志恩，財畫法柯志恩說最終版沒有「首都加3%」，但事實上2024年國民黨所提版本就有這幾個字，你跟市民道歉認錯就可以，為何仍不承認？他提出版本是空汙加重比例，當時你說會支持，最後卻跳票。

賴瑞隆說，財畫法台北最後增加400多億，高雄損失100多億元，柯志恩心中只有黨意，跟傅崐萁、翁曉玲站在一起

輪到賴瑞隆提問，賴瑞隆稱柯志恩把「衛武營講成大武營」、「大立百貨講成大立光」，甚至讓歇業12年的鼎山夜市復活，柯志恩說4年前選完就留在高雄，留在高雄是高雄人的日常，柯志恩講得像恩賜，請問柯志恩到底為高雄爭取過什麼建設跟預算？

柯志恩回答時，先酸賴瑞隆「稿子準備不是很多，很擔心辯論會提前結束」，因為賴委員每次問她的問題，或是他回答的問題都會提前結束。

柯志恩說，普發一萬塊也是國民黨智庫提出，為何賴瑞隆就不說智庫執行長好棒棒？每次她提出問題，賴瑞隆就說「唱衰」，拜託賴瑞隆「詞彙可不可以多一點」。賴瑞隆愛講財畫法，但他的版本只有四十八個字，而且空汙要算出比例，但他的版本卻沒有

柯志恩說，「我做了什麼？我揭露美濃大峽谷」，賴瑞隆把行政院給高雄的經費全都算到自己頭上，用數字顯示對高雄貢獻很大，但只要問AI，就知道是賴有提案，有些可能是參與別人提案，不能把數字累積成自己的貢獻，「你當其他七個立委、陳其邁都在睡覺嗎？」

柯志恩反問賴瑞隆，賴瑞隆說他推動再生能源，但他拿了雲豹的錢，開了21場公聽會，對於任何一個意案賴有這麼認真嗎？何況中央再生能源規劃已經跳票，要達到2成標準可能還要一段時間，很顯然賴瑞隆強的的再生能源，沒有反映在生活層面。

柯志恩強調，每一個人只要當高雄市長，都應該為高雄的預算來去做最大的努力，「犯罪用動機，我幹嘛要刪高雄的預算？不要在全國面前造謠」。

精華 FAQ

  • 柯志恩主要批評賴瑞隆對高雄天坑問題掌握不足，也諷刺他稿子準備不夠、詞彙太少，認為他面對提問時常以「唱衰」回應，缺乏具體說明。

  • 賴瑞隆表示天坑多因極端氣候與豪雨沖刷，市府都已即時處理；至於財劃法，他反批柯志恩對版本內容與政治責任避而不談，要求對方為說法道歉。

  • 柯志恩表示自己做的是揭露問題，不是刻意刪高雄預算，並強調任何想當高雄市長的人都應為城市爭取資源，反駁外界指她在全國面前造謠。

民進黨 國民黨 天坑

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