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台北市長辯論明登場…沈伯洋排開行程加強練習 朝2大方向準備

記者洪子凱／台北即時報導
民進黨台北市長候選人沈伯洋。（記者林伯東／攝影）
民進黨台北市長候選人沈伯洋。（記者林伯東／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

台北市長辯論將登場，首次參戰的沈伯洋在黨內軍師協助下加強準備，利用空檔練習節奏、重點與攻防，並以維持原有風格迎戰蔣萬安。

選戰倒數，台北市長電視辯論明天登場，民進黨台北市長候選人沈伯洋面對人生首次辯論做足準備，找來黨內3大辯論軍師指導，沈今天也表示，陸戰行程有比較鬆，今天會加強準備。據了解，這段時間沈也將維持既有風格迎戰，而語速及先說重點，也將會是加強精進方向。

沈伯洋日前也稱這場辯論是人生第一次辯論，包含要怎麼在短時間之內把論點講清楚，然後有時候問題可能不太像是問題，或者回答可能不太像是回答，會有各式各樣的暗招，直呼「辯論真的還蠻難」，更找了行政院秘書長張惇涵、國安會諮詢委員黃重諺與行政院政務委員馬永成討論辯論議題設定與攻防。

雖然沈對於辯論內容並未多加透露，不過沈日前受訪也透露，會將準備方向放在回答的節奏與長度，而和「軍師」們討論後，著重先講結論、避免死記硬背，要與常被詬病背稿的現任市長蔣萬安做出對比，也嚴防對手再祭出抹黑、激怒手段，力保辯論台上沉穩不失分。

據了解，團隊不會去改變沈風格，沈團隊有針對蔣過去爭議，每日滾動擴充攻防題庫，也預期對方可能會打毒品、廢死等議題，給出「必考題」準備，讓沈情境模擬，不過陸戰行程仍然滿檔，這段期間並沒有閉關特訓，而是利用空檔時間隨時準備，而「說重點」也是沈這段時間強化練習的。

沈伯洋今天上午也被問辯論情況，沈也直呼，這幾天的行程稍微繁忙了一點，今天行程稍微比較鬆，希望有多一點時間，準備明天的辯論。

精華 FAQ

  • 因為這是他人生第一次參加市長電視辯論，對短時間內清楚表達論點、應對各種提問與暗招都需要熟悉，因此特地利用較鬆的行程加強練習。

  • 他找來行政院秘書長張惇涵、國安會諮詢委員黃重諺與行政院政務委員馬永成，主要討論辯論議題設定、攻防方式，以及可能遇到的必考題。

  • 團隊不打算改變他的既有風格，而是強化語速、回答節奏與先講重點，避免背稿感，同時預防對手以抹黑或激怒手段干擾表現。

民進黨 沈伯洋

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