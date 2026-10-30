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驅逐中生恐釀負面影響？海基會：民主自由開放仍具吸引力

記者陳宥菘／台北即時報導
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一名在國立臺灣大學短期交換的中國籍王姓男學生，10月中旬因在抖音發布以手勢借位拍...
一名在國立臺灣大學短期交換的中國籍王姓男學生，10月中旬因在抖音發布以手勢借位拍攝「手捏賴清德總統頭部」的短影音，並附上「小小賴清德拿下」及「兩岸統一」等標註文字，隨即遭檢舉。圖/翻攝自抖音

AI摘要

文章摘要整理：

台大一名中國籍交換生因發布涉賴清德的不當短影音遭驅逐，國台辦警告恐衝擊中生赴台意願；海基會則回應屬個案，強調台灣民主自由開放仍具吸引力。

台大一名中國籍學生日前因在抖音發布「手捏賴清德」錯位照片，遭移民署驅逐出境，並管制5年不得來台，國台辦示警此舉會對中生赴台意願產生「負面影響」，外界擔心中方可能叫停研修生交流。海基會今天強調這是個案，並指台灣民主自由開放的社會對於中國學生仍非常有吸引力，不希望中國強加任何政治限制。

海基會30日下午舉行背景說明會，本報提問，國台辦指中生遭逐案「不可避免會對中國學生及家長赴台學習的意願產生負面影響」，中國已停止學位生來台多年，這是否可能進一步衝擊研修生來台交流時，海基會副秘書長黎寶文作上述回應。

黎寶文表示，台灣社會自由開放的本質對中生仍有非常大吸引力，我們也不希望中國在這方面再強加任何的政治限制。同時也希望來到台灣的中國學生能夠尊重台灣。並稱相信這就是個案，海基會跟大部分中生接觸的過程中，他們對於台灣社會的民主開放還有溫暖高度給予肯定。

黎寶文還提到，這位被驅逐的中生不屬於兩岸交流研修生的範疇，而是透過第三地，從美國的大學來到台灣。

這名在台大短期交換的中國籍王姓男學生，10月中旬因在抖音發布以手勢借位拍攝「手捏賴清德總統頭部」的短影音，並附上「小小賴清德拿下」及「兩岸統一」等標註文字，隨即遭檢舉。

精華 FAQ

  • 這名在台大短期交換的中國籍學生，因在抖音發布以手勢借位拍攝「手捏賴清德總統頭部」的影片，並附上相關標註文字，遭檢舉後被移民署驅逐出境，且5年內不得再來台。

  • 國台辦認為，台灣驅逐該名中生的做法，可能對中國學生與家長赴台學習意願造成負面影響。外界也因此擔心，中方後續可能進一步限縮或叫停研修生交流。

  • 海基會表示這是個案，台灣社會自由開放的本質仍對中國學生有很大吸引力，也不希望中方再加上政治限制；同時希望來台中生尊重台灣，並肯定多數中生對台灣的民主與溫暖印象。

抖音 賴清德 台大

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