蔡康永稱未挺台獨還不夠？梁文傑：跟姆巴佩最近的事情一樣

陸委會副主委梁文傑29日下午主持例行記者會。記者張鈺琪／攝影

AI摘要 文章摘要整理： 梁文傑認為，國台辦對蔡康永與台灣藝人的要求，延續先施壓再加碼表態的模式，與姆巴佩道歉後仍被要求觀其言行的情況相似。

知名主持人蔡康永 日前發文稱「我沒有支持過台獨」，中國國台辦昨則呼籲台灣藝人以「做堂堂正正的中國人」為榮。對此，陸委會副主委梁文傑今（29）日表示，這跟法國足球明星姆巴佩 一樣，他已經發文道歉，但央視還是說要「聽其言觀其行」，這也是中共 一向處理類似議題的手法。

陸委會29日下午舉行例行記者會，有媒體詢問，蔡康永日前已發文致歉，並表示他沒有支持過台獨，但國台辦昨天稱，希望台灣演藝界人士以做堂堂正正的中國人為榮。陸委會怎麼看台灣藝人政治表態後，還被要求要做中國人？

梁文傑表示，他認為國台辦昨天講的意思是，蔡康永說沒有支持過台獨還不夠，還要聽其言觀其行，大概就跟姆巴佩最近的事情一樣，姆巴佩已經發文道歉了，但央視說道歉還不夠，還是要「聽其言觀其行」。

梁文傑接著指，「這個是中共一向處理類似議題的手法」，也就是「先用高度施壓的方式先逼你做出表態，然後在你表態之後，它會再進一步要你做出更多的承諾，或者做出更多的這些行為」，他認為這是很常見的情況。

蔡康永日前因出席民進黨台北市長參選人沈伯洋的競選總部成立大會，引發中國輿論批評。他25日晚間在微博發文表示，「我一直希望兩岸友好來往。我沒有支持過台獨」。

對此，國台辦發言人陳斌華28日表示，在事關國家主權、安全、發展利益的大是大非問題上，「不存在任何模糊空間」，並希望台灣演藝界人士以「做堂堂正正的中國人」為榮，多做有利於增進兩岸交流合作的事。

至於姆巴佩，則是因日前受訪時，將中國已故領導人毛澤東稱為「中國獨裁者」，導致多家代言品牌迅速與他切割，央視也全面暫停轉播他的賽事及廣告。姆巴佩27日公開道歉後，央視回應「我們聽其言更觀其行」，希望西甲、皇馬和姆巴佩本人切實從中吸取教訓，真誠道歉、痛改前非。