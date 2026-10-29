巴國一度對台關領空又放行 梁文傑引用蔣中正口號回應

陸委會副主委梁文傑29日下午主持例行記者會。記者陳宥菘／攝影

AI摘要 文章摘要整理： 巴基斯坦曾以一中政策短暫關閉台灣航班領空，後又恢復放行；梁文傑與台灣政府批評此舉受中共影響，並呼籲保持警惕。

巴基斯坦 一度以「一中政策 」對台灣航空公司關閉領空，是全球首個採取此類措施的國家，之後又恢復。陸委會副主委梁文傑今天表示，中共 動員友好國家孤立台灣已不是第一次，他並引用老蔣總統在台灣1971年退出聯合國時的勉勵口號「莊敬自強，處變不驚」，強調中共打壓越甚，我們越要堅定。

梁文傑29日下午在例行記者會上表示，這件事情發生突然，可能要再過一段時間才會知道事情真相，但是中共動員友好國家孤立台灣，不是第一次，前一陣子賴總統出訪非洲國家，也被幾個非洲國家關閉領空，巴基斯坦的情況非個案。這樣的手法會越來越多，我們要警惕會不會有其他中共的友好國家「被煽動」去做這件事。

針對巴國舉措，中國外交部發言人郭嘉昆29日在例行記者會上應詢聲稱，「『一個中國原則』是國際社會廣泛共識」，據中方瞭解，「台灣民眾的國際出行沒有障礙」。

台外交部28日嚴厲譴責巴方扈從中國漠視國際現實、嚴重貶抑台灣主權的扭曲論述，並將空域政治化及武器化。行政院發言人李慧芝29日表示，巴基斯坦扈從中國，無視國際規範與現實，進行衝擊飛安、貶抑台灣主權將空域政治化的行徑，行政院表達「高度遺憾」。

彭博報導，在巴基斯坦相關舉動引發外界關注後，巴基斯坦民航局改變作法，已核准中華航空及長榮航空自10月28日至明年3月27日使用巴基斯坦領空。