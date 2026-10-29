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趙少康翻舊帳影響站台蔣萬安？柯文哲：仍支持藍白合大戰略

記者林佳彣／台北即時報導
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民眾黨創黨主席柯文哲（右）今天上午陪同北市議員張志豪（左）到成功市場掃街。記者林...
民眾黨創黨主席柯文哲（右）今天上午陪同北市議員張志豪（左）到成功市場掃街。記者林佳彣／攝影

AI摘要

文章摘要整理：

面對趙少康重提藍白合破局舊帳，柯文哲批評是提油救火，仍表示支持藍白合大戰略與縣市長合作，站台蔣萬安一事可再討論。

首都市長選戰倒數一個月，現任蔣萬安力拚連任，民眾黨創黨主席柯文哲是否站台受矚，但中廣前董事長趙少康日前重提2024總統大選藍白合破局，引發白營不滿。是否影響為蔣站台的意願？柯今直言，支持藍白合大戰略。

柯文哲上午陪同黨籍議員張志豪到成功市場掃街，被問及此事，他說這叫「提油救火」，後面叫「愈描愈黑」。自己是神經線比較大條，妻子陳佩琪就火大，「我們家最恨民進黨的不是柯文哲，是陳佩琪；搞到現在，最討厭國民黨的也不是柯文哲，是陳佩琪。」

柯說，事情過去就算了，自己也很少在講。趙少康用字「我羞辱侯友宜」，天哪，這怎麼講？還有他講得也不對，「我說什麼『侯友宜第三名』，我當時不是這樣講，我說『我不選，你跟賴清德一對一，你也不會贏』，原文是這樣，我有直接跟侯友宜說『你第三名嗎？』我印象中我沒有講過這種話。」

柯文哲指出，現在趙少康意思是說「柯文哲不識抬舉，你就乖乖來當副手就好了，還囉唆什麼？」很想問他「我是在哪個地方羞辱侯友宜？」自己每次講說要怪就怪時任國民黨主席朱立倫，有人來問對民調的看法，自己認為就算要做民調也認真一點做，做到讓6趴你們才會贏。

柯表示，如果當時國民黨一開始擺明，民眾黨就只能當副手，吃剩下多少分給民眾黨，就講清楚，不要一下德國模式、日本模式，每天變來變去，拖到最後連自己都同意誤差範圍內也願意合作。做出來民調要讓6%，自己臉都綠掉，「我讓6%讓你們贏，台灣民眾黨不整個黨掛掉？」

柯文哲說，不管怎樣，時代都會往前進步，政治也不會一次就完美，2026還是比2024好，至少有簽約，雖然竹北還是搞得實在是......這個要有一個機制，以後遇到爭執要怎麼處理？他認為，遇到問題，反省改進，一次比一次進步，歷史就這樣慢慢往前進。

柯直言，翻舊帳一定會引起大家不愉快，特別在這個時候。大家現在每天在問自己什麼時候替蔣萬安站台，後來人家開玩笑，趙少康是民進黨哪一個派來的奸細？我都不曉得怎麼回答。媒體追問，選前趙少康翻舊帳，可能讓藍白更不合？柯說，「提油救火」、「愈描愈黑」，不應該發生的事情，所以自己才開玩笑說他是民進黨派來的。

若趙少康是提油救火，會影響幫蔣萬安站台的意願？柯說，做事情還是要有鋪排，他也聲明藍白合作既然是主席黃國昌的大戰略，自己還是支持，縣市長層級的合作是大原則，至少民眾黨都沒給人家扯後腿，黃還是有去蔣競總成立站台，「該做的我們都會做，只是做到什麼程度，可以討論。」

民眾黨創黨主席柯文哲今天上午陪同北市議員張志豪到成功市場掃街。記者林佳彣／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲今天上午陪同北市議員張志豪到成功市場掃街。記者林佳彣／攝影

精華 FAQ

  • 柯文哲認為這是在「提油救火」、只會「愈描愈黑」，不但會讓大家不愉快，也可能在選前影響藍白互動，因此他對這種翻舊帳的做法並不認同。

  • 柯文哲表示，自己仍支持藍白合的大戰略，縣市長層級合作是大原則；民眾黨也沒有扯後腿，黃國昌先前已去站台，至於自己是否及站到什麼程度，仍可再討論。

  • 他認為當時國民黨應該一開始就講清楚只讓民眾黨當副手，不要在德國模式、日本模式之間反覆變動；自己也質疑民調設計，認為若要讓6%，民眾黨會承受很大壓力。

趙少康 蔣萬安 柯文哲

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