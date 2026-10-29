河口湖井女出殯 母泣不成聲 友：母女不像外界所傳

井雲蓉今天出殯，家屬上午在台南市南區一處私人生命會館低調舉行告別式，儀式結束後由哥哥捧著骨灰罈，陪妹妹走完最後一程。圖／民眾提供

AI摘要 文章摘要整理： 井雲蓉日本命案持續偵辦，丈夫李碩彬涉詐保教唆殺妻遭羈押，家屬低調辦告別式；友人則為井母抱屈，強調她並非外界所稱冷漠。

38歲井雲蓉本月17日赴日本 旅遊，19日被發現陳屍山梨縣富士河口湖町旅館，頸部有刀傷，同團女子楊閔涵涉行凶被逮；井女今天出殯，家屬上午在台南市南區一處私人生命會館低調舉行告別式，空勤總隊總隊長父親井延淵與母親到場送別，儀式結束後由哥哥捧著骨灰罈，陪妹妹走完最後一程。

影片來源：聯合新聞網

本月19日上午8時許，井女被發現陳屍房內，日本警方將楊閔涵（27歲）依銃刀法逮捕，移送甲府地方檢察廳，檢方收押；台灣檢警追查，井女丈夫29歲李碩彬涉嫌欲詐領3000萬元（新台幣，下同，約92.4萬美元）保險金，假結婚投保後教唆殺妻，本月24日拘提李，依殺人等罪嫌送辦，台南地檢署聲押禁見獲准。

井雲蓉骨灰原本由李碩彬與井女母親一起帶回，李一下飛機就在高雄小港機場被逮捕，井母才知道女婿竟是涉嫌殺害女兒的共犯；今天上午8時舉行告別式，家屬委託禮儀人員轉達婉拒採訪，上午10時儀式結束，井女哥哥捧著骨灰罈步上禮車，父母先後上車，禮儀人員撐傘遮護，車隊隨後離開，前往靈骨塔安放。

對於有媒體報導，井女是因母親認為，她已經不年輕，如果離婚後不易再婚，如果生孩子有400萬可以賺、婚姻也許能維持，要她忍耐，這才沒有離婚逃過一劫；井女友人今參與告別式，受訪透露外界議論紛紛，讓井母相當自責，在告別式上泣不成聲、哭得最慘。

井女友人指出「網路上很多人對媽媽都有一些負面的一些批評，我覺得那些人根本完全不知道狀況。他們就只是站在一個道德制高點去看媽媽，其實完全都不是他們想的那樣子；媽媽現場是哭得最慘、最想念女兒的。」她轉述井母心痛說「我根本一點都不怕，我寧願是女兒還在，我不會去怕那些惡勢力」。

據調查，楊女自稱剛分手「不想活了」，來日本旅遊散心，疑藉此博取同情接近井女；本月18日晚間楊女邀井女到房間喝酒，當晚友人傳訊給井女未獲回應，19日上午楊女致電台灣領隊，稱好像誤殺井女，因喝酒吃安眠藥斷片，不記得發生什麼事。

李赴日處理後事時，向台駐日代表處人員、刑事局駐日聯絡官稱，剛剛才知道凶嫌是他員工，不知楊女赴日旅遊；因楊女是他貼身助理，警方認為說詞有違常理，深入調查。

警方查出，李曾從事按摩業，有過一段婚姻，離婚多年，上網張貼應徵助理廣告，專挑女子擔任貼身助理，從事家務，與公司業務無關，甚至要幫他按摩，開出月薪3萬5000元至5萬元，但給過幾次現金便不再穩定支付。楊女做過洗車工作，今年9月應徵上李的助理。

李自稱投資股票、黃金、不動產及經營水產、茶葉事業，但警方懷疑未實際從事相關工作，研判可能靠父親資助，不排除有女助理遭李詐騙。

井女本月17日隨旅行團從桃園機場搭機，飛至日本成田機場，楊女當天稍晚自行搭機前往，在當地與旅行團會合；警方查訪，楊女聯繫旅行社告知忘帶護照，並請友人送護照至高鐵台南站，未發現與命案有關疑點。目前檢警持續釐清案情，追查本案是否仍有共犯。

井雲蓉今天出殯，家屬上午在台南市南區一處私人生命會館低調舉行告別式，儀式結束後由哥哥捧著骨灰罈，陪妹妹走完最後一程。圖／民眾提供

井雲蓉今天出殯，家屬上午在台南市南區一處私人生命會館低調舉行告別式，儀式結束後由哥哥捧著骨灰罈，陪妹妹走完最後一程。圖／民眾提供