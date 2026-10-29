我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白卡新規衝擊 芝窮人醫院免費醫療需求暴增

內唐亞胡贏得最多席 成以色列「看守總理」

河口湖井女出殯 母泣不成聲 友：母女不像外界所傳

記者袁志豪／台南即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
井雲蓉今天出殯，家屬上午在台南市南區一處私人生命會館低調舉行告別式，儀式結束後由...
井雲蓉今天出殯，家屬上午在台南市南區一處私人生命會館低調舉行告別式，儀式結束後由哥哥捧著骨灰罈，陪妹妹走完最後一程。圖／民眾提供

AI摘要

文章摘要整理：

井雲蓉日本命案持續偵辦，丈夫李碩彬涉詐保教唆殺妻遭羈押，家屬低調辦告別式；友人則為井母抱屈，強調她並非外界所稱冷漠。

38歲井雲蓉本月17日赴日本旅遊，19日被發現陳屍山梨縣富士河口湖町旅館，頸部有刀傷，同團女子楊閔涵涉行凶被逮；井女今天出殯，家屬上午在台南市南區一處私人生命會館低調舉行告別式，空勤總隊總隊長父親井延淵與母親到場送別，儀式結束後由哥哥捧著骨灰罈，陪妹妹走完最後一程。

影片來源：聯合新聞網

本月19日上午8時許，井女被發現陳屍房內，日本警方將楊閔涵（27歲）依銃刀法逮捕，移送甲府地方檢察廳，檢方收押；台灣檢警追查，井女丈夫29歲李碩彬涉嫌欲詐領3000萬元（新台幣，下同，約92.4萬美元）保險金，假結婚投保後教唆殺妻，本月24日拘提李，依殺人等罪嫌送辦，台南地檢署聲押禁見獲准。

井雲蓉骨灰原本由李碩彬與井女母親一起帶回，李一下飛機就在高雄小港機場被逮捕，井母才知道女婿竟是涉嫌殺害女兒的共犯；今天上午8時舉行告別式，家屬委託禮儀人員轉達婉拒採訪，上午10時儀式結束，井女哥哥捧著骨灰罈步上禮車，父母先後上車，禮儀人員撐傘遮護，車隊隨後離開，前往靈骨塔安放。

對於有媒體報導，井女是因母親認為，她已經不年輕，如果離婚後不易再婚，如果生孩子有400萬可以賺、婚姻也許能維持，要她忍耐，這才沒有離婚逃過一劫；井女友人今參與告別式，受訪透露外界議論紛紛，讓井母相當自責，在告別式上泣不成聲、哭得最慘。

井女友人指出「網路上很多人對媽媽都有一些負面的一些批評，我覺得那些人根本完全不知道狀況。他們就只是站在一個道德制高點去看媽媽，其實完全都不是他們想的那樣子；媽媽現場是哭得最慘、最想念女兒的。」她轉述井母心痛說「我根本一點都不怕，我寧願是女兒還在，我不會去怕那些惡勢力」。

據調查，楊女自稱剛分手「不想活了」，來日本旅遊散心，疑藉此博取同情接近井女；本月18日晚間楊女邀井女到房間喝酒，當晚友人傳訊給井女未獲回應，19日上午楊女致電台灣領隊，稱好像誤殺井女，因喝酒吃安眠藥斷片，不記得發生什麼事。

李赴日處理後事時，向台駐日代表處人員、刑事局駐日聯絡官稱，剛剛才知道凶嫌是他員工，不知楊女赴日旅遊；因楊女是他貼身助理，警方認為說詞有違常理，深入調查。

警方查出，李曾從事按摩業，有過一段婚姻，離婚多年，上網張貼應徵助理廣告，專挑女子擔任貼身助理，從事家務，與公司業務無關，甚至要幫他按摩，開出月薪3萬5000元至5萬元，但給過幾次現金便不再穩定支付。楊女做過洗車工作，今年9月應徵上李的助理。

李自稱投資股票、黃金、不動產及經營水產、茶葉事業，但警方懷疑未實際從事相關工作，研判可能靠父親資助，不排除有女助理遭李詐騙。

井女本月17日隨旅行團從桃園機場搭機，飛至日本成田機場，楊女當天稍晚自行搭機前往，在當地與旅行團會合；警方查訪，楊女聯繫旅行社告知忘帶護照，並請友人送護照至高鐵台南站，未發現與命案有關疑點。目前檢警持續釐清案情，追查本案是否仍有共犯。

井雲蓉今天出殯，家屬上午在台南市南區一處私人生命會館低調舉行告別式，儀式結束後由...
井雲蓉今天出殯，家屬上午在台南市南區一處私人生命會館低調舉行告別式，儀式結束後由哥哥捧著骨灰罈，陪妹妹走完最後一程。圖／民眾提供

井雲蓉今天出殯，家屬上午在台南市南區一處私人生命會館低調舉行告別式，儀式結束後由...
井雲蓉今天出殯，家屬上午在台南市南區一處私人生命會館低調舉行告別式，儀式結束後由哥哥捧著骨灰罈，陪妹妹走完最後一程。圖／民眾提供

精華 FAQ

  • 告別式今天上午在台南市南區私人生命會館低調進行，家屬婉拒採訪。儀式結束後，由哥哥捧著骨灰罈，父母先後上車，禮儀人員撐傘護送後前往靈骨塔安放。

  • 警方懷疑丈夫李碩彬為詐領約3000萬元保險金，可能假結婚投保後教唆殺妻，已被依殺人等罪嫌聲押禁見；另有同行女子楊閔涵涉行凶，在日本先被逮捕收押。

  • 友人表示，網路上很多人並不了解實際狀況，卻站在道德制高點批評井母；她在告別式上其實哭得最慘、最想念女兒，甚至痛說寧可女兒還在，不怕外界所說的惡勢力。

日本

上一則

趙少康2度專訪沈伯洋遭藍營圍剿 朱立倫：尊重媒體專業

下一則

萬美玲子、桃園市議員候選人佀廣洋疑涉賄 檢調搜索約談

延伸閱讀

河口湖命案女凶嫌是貼身助理 死者夫卻稱不知她去日本

河口湖命案女凶嫌是貼身助理 死者夫卻稱不知她去日本
河口湖命案女凶嫌疑「裝可憐」接近死者 稱剛分手不想活

河口湖命案女凶嫌疑「裝可憐」接近死者 稱剛分手不想活

日本河口湖台女命案／夫教唆殺妻 涉詐保3000萬

日本河口湖台女命案／夫教唆殺妻 涉詐保3000萬
河口湖命案是女員工殺老闆娘 9月入職 疑與其夫合謀詐保

河口湖命案是女員工殺老闆娘 9月入職 疑與其夫合謀詐保

熱門新聞

宏仁集團總裁王文洋。(本報資料照片)

王文洋摔倒坐輪椅 兒子王泉仁貼身照顧 前女友呂安妮傳有新戀情

2026-10-26 21:07
井姓女死者的父親、內政部空中勤務總隊總隊長井延淵目前仍請假中。(本報系資料照片)

女兒河口湖遇害案情翻轉 台空勤總隊長井延淵請假未返隊

2026-10-27 08:54
蔡依珊穿睡衣在颱風天陪兒子打籃球。（取材自pattytsai13 IG）

蔡依珊颱風假「穿睡衣」陪兒打籃球 母子對決 豪門千金真實模樣曝光

2026-10-24 18:51
國民黨台北市長候選人、現任市長蔣萬安由青年代表抽中5號，張手比出號次強調「台北五（有）夠讚、支持蔣萬安」。記者曾學仁／攝影

本報系最新民調 北市支持度蔣萬安41%、沈伯洋45%

2026-10-27 14:12
台北市長蔣萬安(左)、民進黨台北市長參選人沈伯洋。(聯合報系資料照)

台北市長誰當選？命理師看面相：本命年這人小贏

2026-10-21 23:40
國民黨台中市長參選人江啟臣27日接受「聯合報」與「TVBS」共同推出決戰六都誰來當市長系列專訪。圖／少康戰情室提供

江啟臣上「少康戰情室」 曝「洋流」給藍營的警惕

2026-10-27 10:59

超人氣

更多 >
台男辭工程師 62天騎車橫跨美國 住宿費只花300元

台男辭工程師 62天騎車橫跨美國 住宿費只花300元
有美國出生證明 仍遭ICE關近10月 只因他一舉動

有美國出生證明 仍遭ICE關近10月 只因他一舉動
自帶富貴體質 4生肖女有品格又有智慧 中年更能財福雙收

自帶富貴體質 4生肖女有品格又有智慧 中年更能財福雙收
競爭太激烈？南加1大華超市突宣布關店 49員工遭解僱

競爭太激烈？南加1大華超市突宣布關店 49員工遭解僱
還抵制姆巴佩嗎？中國外交部：我們重視當事人的道歉

還抵制姆巴佩嗎？中國外交部：我們重視當事人的道歉