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男星張凌赫「3項理由」赴台申請遭拒 國台辦批：站不住腳

特派記者陳湘瑾／北京即時報導
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張凌赫去年10月25日在微博轉發央視新聞「台灣光復80周年」相關貼文。圖／取自微...
張凌赫去年10月25日在微博轉發央視新聞「台灣光復80周年」相關貼文。圖／取自微博

AI摘要

文章摘要整理：

張凌赫申請赴台舉辦見面會遭陸委會以3項理由拒絕，國台辦則批評民進黨當局藉政治理由阻擋交流，並重申支持兩岸藝人互動。

張凌赫申請赴台遭陸委會拒絕，陸委會日前提出拒絕的3項理由，並表示將觀察其後續是否仍有統戰言行，不排除未來再度核准申請。國台辦發言人陳斌華今日回應，「民進黨當局」以站不住腳的理由拒絕大陸藝人赴台，不得人心。

陸方上周披露，近期大陸藝人張凌赫申請赴台舉辦觀眾見面會等交流活動，遭到拒絕申請。國台辦敦促「民進黨當局」摒棄政治操弄；陸委會則回應反對申請的3點理由：張凌赫曾多次PO文貶損我國地位、曾到海峽論壇演講，以及本次申請來台的目的不明確。

陳斌華28日在例行記者會上表示，台灣是中國領土不可分割的一部分。大陸的演藝人員期盼國家統一，反對台獨分裂，天經地義，理所當然。他並指，民進黨當局以根本站不住腳的理由，拒絕廣受台灣觀眾喜愛的大陸藝人赴台，不得人心，必遭反對。

針對大陸是否還會持續推動大陸藝人赴台、目前是否還有其他大陸藝人正在申請赴台？陳斌華僅表示，我們樂見兩岸同胞加強交流互動，包括大陸藝人赴台交流。

針對張凌赫赴台申請遭拒，陸委會發言人梁文傑22日在記者會上說明，邀請單位一方面說要舉辦張凌赫的見面會，同團卻又邀請20多名產業界人士，說要舉辦兩岸影音產業交流座談會。邀請單位沒有說明見面會是否售票，又說活動若有盈餘要捐給公益團體，政府因此不太清楚此案是商業活動、交流活動，還是公益活動。

至於政府是不是在收緊大陸藝人來台的限制？梁文傑稱，政府的態度一致，歡迎兩岸人民交流，但是不能夠成為統戰活動、不能染上統戰色彩。至於張凌赫本人，「我們會觀察他日後還有沒有類似的言行，如果觀察一段時間以後沒有，以後有人要邀請他再來，當然還有機會。青山綠水，有緣還能再見。」

精華 FAQ

  • 陸委會指出，張凌赫曾多次發表貶損我國地位的貼文，也曾參與海峽論壇演講；加上此次申請的活動目的不夠明確，因此決定不予核准。

  • 國台辦發言人陳斌華表示，台灣是中國領土不可分割的一部分，大陸藝人期盼統一、反對台獨是天經地義，並批評民進黨當局的拒絕理由站不住腳。

  • 陸委會表示，政府立場是歡迎兩岸交流，但不能帶有統戰色彩；至於張凌赫本人，若後續沒有類似言行，未來在有人邀請下仍有機會再申請來台。

民進黨 張凌赫

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