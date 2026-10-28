河口湖命案女凶嫌疑「裝可憐」接近死者 稱剛分手不想活

日本警方逮捕涉嫌購買菜刀行凶的27歲台灣籍女子楊閔涵，楊女今年9月到井雲蓉李姓丈夫公司任職。（擷自楊閔涵Threads）

AI摘要 文章摘要整理： 台灣女子井雲蓉赴日旅遊遭同團楊閔涵殺害，警方懷疑楊女以失戀想死博取同情、購刀後下手，返台後已遭拘提聲押。

台灣女子井雲蓉赴日本 旅遊遭殺害案，同團女子楊閔涵涉嫌行凶被逮。據調查，楊女稱剛分手不想活了，赴日旅遊散心，警方懷疑她藉此讓井女產生同理心，趁機接近被害人後行凶。

據調查，井雲蓉與楊閔涵不認識，井女赴日本旅遊時曾傳手機訊息給友人，透露楊女稱剛與男友分手不想活了，來日本旅遊散心；本月18日晚間楊女邀井女到房間喝酒，當晚友人傳訊給井女未獲回應，19日上午楊女致電台灣導遊，稱好像誤殺井女，因喝酒吃安眠藥斷片，不記得發生什麼事。

該團是30多人的半自助旅行團，有同團旅客透露，楊女悶悶不樂，不像是出遊。警方調查，楊女在富士山腳「御殿場Premium Outlets」 購買一把水果刀；根據日本媒體報導，店員說，當時楊女拿商品過來，他用英文詢問是否需免稅及袋子，對方未回應，看起來不像享受購物樂趣，明顯不對勁，給人陰鬱、心事重重的感覺。

井女本月17日隨旅行團從桃園機場搭機，飛至日本成田機場，楊女當天稍晚自行搭機前往，在當地與旅行團會合。警方查訪，她聯繫旅行社告知忘記帶護照，並請友人送護照至高鐵台南站，未發現與命案有關疑點。

警方調查，井女17日赴日本旅遊，19日被發現陳屍山梨縣富士河口湖町一間旅館，頸部有刀傷，日本警方逮捕楊女，查扣一把水果刀。李赴日本處理後事，24日搭機返台在高雄小港機場被警方拘提，檢方依殺人等罪嫌25日聲押禁見，法院26日裁准。