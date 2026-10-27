市長獎女孩代抽籤遭網軍霸凌 蔣萬安不捨 藍促沈伯洋遏歪風

首投族Yakira（左）代表台北市長蔣萬安（右）抽候選人號次。（記者曾學仁／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 北市抽籤後，替蔣萬安代抽的市長獎女孩遭網路攻擊，引發霸凌爭議；蔣萬安與沈伯洋皆呼籲停止人身攻擊，尊重公民代表。

選戰倒數，北市選委會昨號次抽籤，台北市長蔣萬安 由首投族公民代表「市長獎女孩」Yakira代抽，事後卻遭綠營側翼霸凌。蔣萬安既氣憤又不捨，並批「粗暴霸凌」，第一時間致電當事人安慰。民進黨 候選人沈伯洋 說，選戰至今情緒會愈來愈亢奮，但他再次呼籲，任何面貌、人格、講話等都不在討論範圍內，Yakira就是公民代表來幫忙抽號次，其他的隱私也應該被保護。

本報系聯合報Yakira昨代替蔣萬安抽中五號，她受訪時表示，投票當天是她的生日，要送出一個生日願望，「希望蔣萬安市長高票連任，台北安可。」並細數她所知道的蔣萬安政績。

不料，事後即傳出Yakira抽籤後，部分綠營支持者、側翼及網軍湧入新聞留言區發動攻擊，嘲笑她說話方式像「演講比賽」、「專業背稿」，甚至嘲諷帶有「北韓既視感」、「中國樣板」、「藍共氛圍感重」等標籤化言論，引發網路霸凌爭議。

蔣萬安第一時間致電慰問Yakira，「妳表現得很棒，妳很勇敢，妳沒做錯任何事情」，盼她不受影響。

台北中國時報報導，蔣萬安表示，看到仇恨言論很不捨，批評不能用幾乎是霸凌的方式，讓年輕人不敢發聲。蔣並說他相信善良，希望大家多多給Yakira加油、打氣，因為是他邀請來幫忙抽號次，Yakira願意參加公共事務，他非常感謝、珍惜，盼大家多些鼓勵代替惡意，「Yakira大家都挺你」。

蔣萬安也說，不要因為支持對象不同就要被出征、人身攻擊，這讓他無法接受。台灣是多元民主的社會，就算政治立場不同，也應該彼此包容，不能用非常粗暴，幾乎是霸凌的方式，讓年輕人不敢講話、發聲。

國民黨台北市議員柳采葳指出，難道對民進黨支持者來說，只因為Yakira支持蔣萬安，就是Yakira最大的錯誤嗎？國民黨議員詹為元認為，Yakira事件反映現在藍白支持者在網路上遭受側翼霸凌的縮影。國民黨議員鍾沛君則憂心這類攻擊會造成寒蟬效應，呼籲沈伯洋及其支持者，應該要站出來遏止歪風。

此外，蔣萬安昨晚到內湖737夜市拜票掃街，並穿著「台北安可」的棒球外套現身，民眾也熱情十足，排隊跟蔣握手、擊掌、合照。蔣更遇到民眾黨台北市議員陳宥丞，現場民眾也大喊藍白合。

沈伯洋昨也推派公民代表抽號次，由市民主委Lydia Lin抽出3號，高呼「台北靠3沈伯洋，選伯洋就OK！」

沈伯洋說，網友不應對人格、面貌、說話方式等做任何攻擊，因為這些都不在選戰的討論範圍，不要造謠、不要出征，並強調對方是公民，作為公民代表幫忙抽號次，批評其他事都是多餘的。