小笠原欣幸：綠營選情占優勢 台北市不宜驟下定論

日本政治學者小笠原欣幸。(聯合報系資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 小笠原欣幸分析台灣縣市長選情，認為民進黨目前占優勢，若能拿下新北或台北其中一市將是大勝，台北市仍需觀察。

國立清華大學榮譽講座教授小笠原欣幸分析台灣縣市長選情時指出，雖然目前台北市仍不宜驟下定論，不過民進黨 占優勢，有可能奪回嘉義市、彰化縣、宜蘭縣與新北市。

小笠原欣幸今天在臉書透露，他接受日本「產經新聞」專訪，針對下個月登場的台灣縣市長選舉進行分析，他在專訪中指出，目前民進黨占優勢、國民黨 面臨逆風的態勢逐漸明朗。他並點出民進黨在嘉義市、彰化縣及宜蘭縣有望勝出，新北市、新竹縣也有機會，不過他也認為，民進黨在澎湖縣則可能失守。

小笠原欣幸說，新北市長選舉是這次選戰最大的決戰場，根據他的觀察，民進黨參選人蘇巧慧今年以來逐步逼近國民黨參選人李四川，約在春天追平，9月以後取得些微領先。

他表示，民進黨只要在新北、台北拿下其中一市，就是一大勝利。國民黨如果丟掉新北市，即使在22席縣市長中拿下13、14席左右，在數量上居多，仍可說是民進黨實質上獲勝。

至於備受矚目的台北市方面，小笠原欣幸認為，民進黨參選人沈伯洋從9月後急起直追，雙方已不相上下。但他也強調，距離投票還有1個月，仍不宜驟下定論，「但目前是一路追上來的沈伯洋聲勢較好。」

至於民進黨聲勢看漲的原因，小笠原欣幸分析，國民黨在中央層級的朝野攻防中採取杯葛戰術，使今年度總預算延至8月才通過，加上國務機要費遭刪凍引發月餅採購爭議，選民認為在野黨作法太過頭，反感情緒逐漸蔓延。

他認為，國民黨恐怕太過沉浸於去年大罷免獲勝的成功經驗，但罷免投票和一般選舉完全是兩回事；民進黨則調整選戰方向，不再高調主張「抗中保台」，而是轉向地方民生議題，回應選民對生活的期待。