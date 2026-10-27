江啟臣上「少康戰情室」 曝「洋流」給藍營的警惕

國民黨台中市長參選人江啟臣27日接受「聯合報」與「TVBS」共同推出決戰六都誰來當市長系列專訪。圖／少康戰情室提供

AI摘要 文章摘要整理： 江啟臣受訪時警示藍營勿輕忽洋流效應，認為綠營基本盤已被炒熱，呼籲藍營整合、聯合造勢並加強陸戰與催票。

國民黨台中市長參選人江啟臣 今天接受「聯合報」與「TVBS」共同推出決戰六都誰來當市長系列專訪，談及洋流效應，他說，「洋流」已經把綠的基本盤炒熱了，但藍的基本盤還散在各地，除了黨中央以外，他認為「三子」可以扮演整合角色，在選戰最後30天，打出藍營自己的氣勢。

「TVBS少康戰情室主持人」趙少康 與兩位資深媒體人共同提問，除了市政議題，也討論到洋流現象、藍白合等，江啟臣暢談他的政見與想法；民進黨 攻擊「腳踏兩條船」，是否辭去副院長職務？江啟臣也逐一回應。

江啟臣坦言，確實有「洋流」效應，而且在鞏固綠營基本盤有不錯效果，使調查中綠的表態度提高不少，也讓藍營表態度變得沉默或者隱藏了。這一點他覺得藍營必須警惕，因為「料敵從寬，禦敵從嚴」，在作戰上面必須如此，選戰最後總不能各縣市自己打自己的，跨縣市間必須要有聯合造勢，拉抬支持者的熱情。

江啟臣也說，「洋流」已經炒熱綠的基本盤，但目前藍基本盤還是散在各地，沒有整合，除了黨中央以外，他認為燕子、禿子、漢子「三子」可以扮演整合與領導角色，在最後30天打出藍營自己的氣勢，最重要就是要讓我們的支持者有危機感，一定要出來投票。

台中市選情冷清？江啟臣說，前陣子是冷的，但北部「洋流」效應，也會激起台中熱度，加上隨著投票日逼近，選情熱度就會提升。

關於近期台中市長民調，趙少康指出，有機構做出江領先11個百分點，不過何欣純在40倒49歲區間領先江。江啟臣認為，民調百百種，也有機構做出只差1.9個百分點的，他的態度是戒慎恐懼，認真看待每份民調，只要有詳細數字，都會交叉比對，針對較弱的區域、年齡層和族群補救。

江啟臣強調，民調是給候選人的警示，至於什麼最準？投票那天才準。他表示，現階段要加強的部分，第一是陸戰，最短時間內在每個地區都強力曝光，第二是陸戰轉空戰，要把跑過的地方在網路或媒體上呈現出來，第三還是要呼籲支持者出來投票，不要小看對手，更不要小看洋流，藍營應該集體作戰。

國民黨台中市長參選人江啟臣27日接受「聯合報」與「TVBS」共同推出決戰六都誰來當市長系列專訪。圖／少康戰情室提供