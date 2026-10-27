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國民黨誰選2028？江啟臣：盧秀燕想貢獻全台很多人會支持

記者余采瀅陳敬丰／台中即時報導
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國民黨台中市長候選人江啟臣（左）接受少康戰情室專訪，表示盧秀燕從來沒有和自己談過...
國民黨台中市長候選人江啟臣（左）接受少康戰情室專訪，表示盧秀燕從來沒有和自己談過是否角逐2028，但她若有意貢獻全台，很多人都會支持。（圖／少康戰情室提供）

國民黨台中市長候選人江啟臣接受TVBS「少康戰情室」專訪，談到現任市長盧秀燕喊出「先有6、才有8」，江表示，盧秀燕從來沒有和自己談過是否角逐2028，她在台中8年政績、過去的治理經驗，若將來希望進一步貢獻全台，應該很多人會支持。

TVBS採訪中心副理樊啓明指出，盧秀燕接任江啟臣競總主委的時候，曾經語帶玄機的說「先有6才有8」，江怎麼看這句話？江啟臣表示，的確是先有2026，才有2028，盧在這次選舉出力很多，不只是幫自己，也幫忙其他候選人，希望藍營選將都能選出好的結果。

江啟臣表示，盧秀燕對2028有什麼想法，他都尊重，若盧願意把過去累積的國會經驗、地方經驗，對台灣做更大貢獻，自己當然支持。至於盧有沒有與他談過這件事？江啟臣坦言，沒有，但外界有沒有期待？有。江指出，尤其盧過去在中部的治理經驗，若她要選2028，會有不少中部人支持。

江啟臣強調，國民黨畢竟有黨內機制，大家還是要尊重未來2028總統提名的黨內遊戲規則，只不過盧秀燕若要將過去累積的經驗與執政成績進一步貢獻給全台，應該會有很多人支持。

江啟臣 國民黨 盧秀燕

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