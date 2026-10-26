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金鐘61落幕 賴清德：政府會支持守護自由多元創作環境

中央社台北26日電
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第61屆戲劇類金鐘獎26日在北流舉辦頒獎典禮，現場與會者互動不斷。（中央社）
第61屆戲劇類金鐘獎26日在北流舉辦頒獎典禮，現場與會者互動不斷。（中央社）

AI摘要

文章摘要整理：

金鐘61落幕後，賴清德發文肯定得獎與入圍作品，稱其呈現台灣多元故事與文化力量，並表示政府會持續支持影視廣播產業及自由創作環境。

第61屆金鐘獎今天晚間落幕，台灣總統賴清德在臉書發文說，在不同的故事裡，看見彼此、理解台灣，政府會持續支持影視與廣播產業，守護自由多元的創作環境；恭喜所有入圍與得獎者，也請大家繼續支持台灣的好作品。

第61屆戲劇類金鐘獎26日晚間在北流盛大舉辦頒獎典禮，賴清德晚間在臉書發文說，今年的金鐘舞台上，以客家電視台「都市開基祖」榮獲戲劇節目男主角獎的莊凱勛，眼眶泛淚，以台語高喊：「我是莊凱勛，我是台灣的演員，我會繼續演戲。」這句話，道出台灣影視工作者的驕傲，也讓人感受到他們對表演與創作的熱情。

賴清德指出，本屆入圍與得獎作品，以不同語言記錄家庭羈絆與跨世代記憶，從失智照顧到司法與人權，也深入刻畫人性的掙扎，帶著觀眾在故事中看見彼此、理解台灣。

賴清德表示，獲得戲劇類節目創新獎的「乩身」，將台灣民間信仰融入奇幻敘事，以熟悉的文化根基，開展新的說故事方式，也向國際觀眾呈現這片土地的豐富樣貌。

賴清德說，勇奪綜藝節目獎的「周末最強大」，陪伴觀眾度過歡樂的周末夜晚。紀實節目獎得主「極樂世界之好好出門」，則帶大家走進身心障礙朋友的日常，莊富凱在台上分享，身障朋友也會去酒吧、看演唱會、投票，希望和大家一起參與生活；這份心聲提醒大家，政府要持續打造無障礙的友善環境，保障每個人都能自在出門、平等參與。

至於廣播類，賴清德表示，「日日係好日」獲得Podcast藝術文化節目獎，該節目透過客語與華語訪談，傳遞文化工作者對傳統戲曲的熱愛與堅持。

賴清德指出，每一部好作品，都凝聚了幕前幕後團隊的專業。他要謝謝所有投入其中的夥伴，也謝謝籌辦團隊因應颱風延期，合力完成這場盛會。

賴清德強調，政府會持續支持影視與廣播產業，守護自由多元的創作環境。恭喜所有入圍與得獎者，也請大家繼續支持台灣的好作品。

精華 FAQ

  • 他在臉書祝賀所有入圍與得獎者，肯定台灣影視與廣播作品展現的創作能量，並強調政府會持續支持產業發展，守護自由、多元的創作環境。

  • 他提到《乩身》、《周末最強大》、《極樂世界之好好出門》與《日日係好日》等作品，認為它們分別結合民間信仰、陪伴觀眾、關注身障生活與傳遞文化熱情。

  • 賴清德認為好作品能透過不同語言與題材讓觀眾看見彼此、理解台灣，也能反映失智照顧、司法、人權與無障礙環境等社會議題，凸顯創作與公共價值並重。

賴清德

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